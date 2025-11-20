Napoli, nuova rotta per la Direzione Marittima: l’Ammiraglio Angora lascia il timone all’Ammiraglio Aulicino

Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice della Stazione Marittima di Napoli, la cerimonia del passaggio di consegne al vertice della Direzione Marittima della Campania. L’Ammiraglio Ispettore (CP) Gaetano Angora ha ceduto il comando all’Ammiraglio Ispettore (CP) Giuseppe Aulicino, alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Pil. Sergio Liardo, del Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni e delle principali Autorità militari, civili e religiose della Campania.

Nel suo intervento, il Comandante Generale ha rivolto parole di profonda gratitudine all’Ammiraglio Angora, che lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età, sottolineandone la professionalità, la dedizione e i risultati ottenuti in anni di attività. Un “buon vento” è stato invece indirizzato all’Ammiraglio Aulicino, che raccoglie un incarico di grande prestigio e responsabilità.

La carriera dell’Ammiraglio Angora è segnata da un lungo percorso operativo vissuto interamente sul campo: ha guidato i porti di Pozzuoli, Torre del Greco e Salerno, prima di ricoprire l’incarico di Comandante in seconda della Direzione Marittima di Napoli. Esperienze che gli hanno permesso di osservare e accompagnare l’evoluzione del cluster marittimo campano negli ultimi decenni, un settore che nel suo processo di modernizzazione ha visto il Corpo delle Capitanerie di Porto svolgere un ruolo da protagonista, tra sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino, traffici portuali e protezione civile.

Il timone passa ora all’Ammiraglio Giuseppe Aulicino, che arriva al comando della Direzione Marittima dopo un percorso caratterizzato da incarichi di rilievo, tra cui quello di responsabile del Reparto Personale presso il Comando Generale della Guardia Costiera. Una figura dal profilo tecnico e organizzativo solida, che conosce a fondo le dinamiche interne del Corpo e le sfide operative del sistema marittimo nazionale.

Questo cambio al vertice assume un significato particolare per il porto di Napoli e per l’intero sistema marittimo campano, oggi impegnati in processi complessi di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. Con l’eredità professionale lasciata da Angora e la nuova guida di Aulicino, si apre una fase in cui esperienza e visione potranno contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del mare nella vita economica e sociale della regione.