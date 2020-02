Napoli Nord Sant’antimo: la polizia locale presterà servizio nel carnevale

Il Sindaco del Comune di Saviano dott. Carmine Sommese ,visti gli importanti risultati raggiunti a seguito delle attività poste in essere dalla Polizia Locale del Comune di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, l’ottima riuscita della Festa in onore del Santo Patrono Sant’Antimo Prete e Martire di quest’anno,dove ricordiamo che per la prima volta durante il volo degli angeli alle ore 06.00 del 02 giugno gli agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli erano presenti ed a seguito dell’incendio in un appartamento sono intervenuti ed hanno evacuato una palazzina e messo in sicurezza quattro nuclei familiari, Il Sindaco Sommese ha chiesto alla Commissione Straordinaria del Comune di Sant’Antimo di poter avere la collaborazione degli agenti della Polizia Locale. Il Carnevale di Saviano vede ogni anno la presenza di decine di migliaia di partecipanti,pertanto vista la notevole affluenza nei giorni 23 e 25 febbraio p.v. per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini previo accordo di collaborazione tra i Comuni gli agenti della Polizia Locale del Comune di Sant’Antimo diretti dal Comandante Piricelli presteranno servizio presso il Comune di Saviano.