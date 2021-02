Napoli, la situazione resta critica |#4WD

- Advertisement -

La mia ironia sui social dopo la vittoria contro la Juventus di sabato scorso non sarebbe riuscita a nascondere, pur volendo e nonostante la chiosa finale del mio post, il protrarsi di uno stato di assoluta emergenza gestionale in cui il Napoli continua a versare.

Chiunque abbia a cuore le sorti degli azzurri di Gattuso non nasconde affatto la gioia impagabile di vincere contro i bianconeri, trattandosi di una partita che sta a cuore più di ogni altra anche quando non ci sono obiettivi in palio. Ma il distinguo tra il tifoso obiettivo e quello fanatico impone di restare con i piedi per terra; e poiché io credo di appartenere alla prima delle due categorie, oltre il piacere di sfottere in ogni dove tutti gli amici “gobbi”, mi rendo conto che nulla è cambiato.

Abbiamo vinto una partita in cui i nostri unici meriti sono stati la prova difensiva, la tenacia e la capacità di soffrire, perché per il resto non siamo stati in grado di tirare in porta oltre il rigore, contribuendo a statistiche di gara che farebbero impallidire anche il più sprovveduto dei match analyst di parte. Ed è un dato di fatto che la vittoria non cancelli le criticità di una rosa penalizzata, unitamente ai risultati, sia dalla sua inconsistenza sia dall’utilizzo scriteriato adottato dall’allenatore sino a questo momento, a cui oggi si potrebbe forse aggiungere anche la messa in discussione del lavoro dello staff medico. La serie di infortuni che sembra non finire più, infatti, non può essere solo figlia di episodi in campo e di casi sfortunati in allenamento o riscaldamento, ma trae origine dalla mancanza di adeguati ricambi in tutti i ruoli e dall’ostinazione (chiamatela, se volete, necessità, giustificata o meno che sia) di far giocare sempre gli stessi.

Dopo Lozano, presto toccherà anche a Di Lorenzo? Mi auguro di no (forse lo salvò la squalifica post-diffida). Giovedì, intanto, saremo a Granada e domenica ci aspetta l’Atalanta. Chi giocherà?