Napoli in vetta: felicità sì, ma con i piedi per terra | #4WD

Il Napoli è tornato dove, in fondo, tutti noi sapevamo potesse e dovesse stare: in cima. Un primato riconquistato con cuore, con qualità, con quel saper restare alla finestra senza mai chiuderla che spesso fa la differenza nei momenti cruciali di una stagione. Dopo settimane vissute in un’estenuante staffetta che sembrava dovesse risolversi tutt’altro che favorevolmente, gli azzurri si sono ripresi la vetta proprio nel momento in cui l’Inter sembra aver perso la brillantezza che la rendeva apparentemente superiore. Napoli ha sofferto, ha masticato amaro, ha aspettato il suo turno senza mai perdere davvero la speranza. Ora che il vento è cambiato, che la classifica sorride di nuovo e che i sogni si riaffacciano prepotenti, sarebbe umano farsi trascinare dall’entusiasmo. Sarebbe normale vedere in questo sorpasso il segnale definitivo che “è fatta”, che nessuno può più tenerci testa. Ma proprio adesso che il cuore vorrebbe riprendere a volare bisogna invece restare ancorati a terra. Non perché si debba smorzare la gioia, ma perché è il momento in cui serve più lucidità che mai.L’Inter, stanca quanto si vuole, non mollerà. Continuerà a lottare, a soffrire, a credere nei propri mezzi fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata e, ancor di più, dopo la probabile ma mai scontata eliminazione dalla Champions contro un super Barcellona. Non ci regaleranno nulla, né loro né chiunque altro. Anzi: ora che il Napoli è di nuovo in cima, ogni avversaria giocherà contro di noi con ancora più furore e motivazioni. A cominciare dal Lecce, sabato prossimo: una squadra in lotta per la salvezza, capace di imbrigliare l’Atalanta con orgoglio e grinta. Pensare che basterà scendere in campo per fare bottino pieno sarebbe il più grave degli errori.Il momento è delicato: dobbiamo vivere la felicità ma senza cedere alla frenesia. Evitiamo i “ve lo dicevo io”, gli “ormai è fatta”, i “non c’è più partita”, non solo perché il campionato è ancora lungo, ma perché è proprio in questi frangenti che si decidono le stagioni: con la testa fredda, con la fame che non si placa mai, con la concentrazione assoluta. Ogni partita comporterà novanta minuti da affrontare con rispetto, pazienza e determinazione, senza pensare al calendario, senza contare i punti che mancano e, perché no, limitando i danni dei ricorrenti infortuni che ci stanno tarpando le ali.Il popolo azzurro, così passionale, deve essere il primo baluardo della lucidità. Sostenere, incitare, sognare, ma sempre ricordando che il bello deve ancora venire, che nulla è stato ancora conquistato, che il traguardo si raggiunge solo un passo alla volta. La bellezza di questo Napoli, d’altronde, è anche nella sua maturità: ha saputo rialzarsi quando sembrava spacciato, ha ritrovato compattezza, ha dimostrato che la forza non sta solo nelle giocate di talento, ma anche nella testa, nell’anima, nel gruppo.Tornare e restare protagonisti significa anche saper reggere la pressione, non lasciarsi ubriacare dai complimenti, non smarrirsi tra previsioni e pronostici. Serve fame, ancora. Servono quei “quattro passi” mancanti di cui Conte ha parlato dopo la vittoria contro il Torino. Serve capire che ogni trasferta, ogni avversario, ogni singola azione possono decidere tutto.Allora sì, Napoli, godiamocela. Guardiamo la classifica con orgoglio, gioia e fierezza, ma facciamolo con la consapevolezza di chi sa che questa partita poteva essere chiusa con ben altro anticipo, serenità e qualche sforzo tecnico e di mercato in più, che il cammino è ancora lungo, e che nessuno ci concederà nulla. E che sarà bellissimo, alla fine, poter dire: ce l’abbiamo fatta. Ma per dirlo davvero, serve restare svegli. Serve continuare a lottare. Serve continuare a sognare, sì, ma con gli occhi bene aperti.