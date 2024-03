Napoli, i migliori allenatori della storia degli azzurri

Il Napoli è una delle squadre più prestigiose della Serie A, in grado di vincere il campionato scorso dominando dall’inizio alla fine della stagione. Un successo, questo, arrivato a 33 anni di distanza e contro ogni pronostico, con anche i più esperti che seguono statistiche e pronostici del schedine sul calcio che non si aspettavano minimante che gli azzurri potessero compiere un cammino così netto e convincente.

D’altronde, in estate, erano andati via tanti giocatori che hanno scritto pagine importanti di storia recente del club come Koulibaly, Mertens e Insigne, tutti leader indiscussi della squadra fino all’anno scorso, e per questo che il Napoli vincesse lo scudetto era difficilmente immaginabile.

Tuttavia, grazie al gran lavoro della dirigenza, sono arrivati sostituti che si sono rivelati all’altezza della situazione e con Luciano Spalletti alla guida la formazione campana è riuscita a tornare sul tetto d’Italia per la prima volta dai tempi di Maradona.

Maradona, per l’appunto. Quasi una divinità dalle parti del Vesuvio. Il fuoriclasse argentino è stato protagonista indiscusso dei primi due campionati vinti dagli azzurri nel 1986/1987 e nel 1989/1990 e della Coppa Uefa del 1989, ad oggi ancora unico trofeo continentale presente nel palmares napoletano. Anche in quei casi, però, senza una squadra di livello e un buon allenatore, vincere sarebbe stato impossibile. Questi quindi gli ingredienti dei successi della storia del Napoli, che negli anni, seppur non vincendo, è riuscito a contraddistinguersi centrando diversi importanti obiettivi, sia prima della conquista degli scudetti di Maradona che dopo.

Vediamo quindi chi, tra gli allenatori, possono essere considerati quelli che hanno meglio figurato sulla panchina dei partenopei.

I migliori allenatori della storia del Napoli

Il primo grande allenatore del Napoli può essere considerato Eraldo Monzeglio, alla guida del Napoli dal 1949 al 1956. Con lui, è arrivato solamente un titolo di campionato di Serie B, ma, ciononostante, è entrato di diritto nella storia della società per esser diventato recordmen – lo è ancora oggi – per presenze sulla panchina degli azzurri.

L’altro nome è quello dell’argentino Bruno Pesaola, che prima è stato giocatore del Napoli, peraltro anche agli ordini di mister Monzeglio, e poi tecnico della squadra in ben quattro occasioni diverse. Le prime parentesi risalgono agli anni Sessanta (1962-1963, 1964-1968), poi una tra il 1976 e il 1977 e, infine, nel 1982/1983. A lui, oltre ai giocatori, si deve la vittoria della prima Coppa Italia conquistata dai partenopei nel 1961/1962 quando venne chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo una brutta prima parte di stagione. Pesaola portò inoltre i suoi alla conquista della Coppa delle Alpi del 1966 e della Coppa di Lega Italo-Inglese del 1976.

Un altro grande allenatore della storia del Napoli è stato poi Luis Vinicio, che ha allenato gli azzurri dal 1963 al 1976 e dal 1978 al 1980. Il brasiliano è stato una bandiera del club prima da giocatore e poi da tecnico.

Da qui, arriviamo al Napoli campione d’Italia nel 1986/1987, con Ottavio Bianchi alla guida della squadra. L’allenatore bresciano arrivò in Campania nel 1985 lasciandola solamente nel 1989 dopo aver vinto scudetto e Coppa Uefa ed è oggi nella top 5 dei tecnici con più presenze sulla panchina degli azzurri.

Da un campione d’Italia ad un altro, arriviamo quindi al successo di Bianchi, Alberto Bigon, allenatore del secondo scudetto dell’era Maradona e della prima Supercoppa italiana vinta dal Napoli.

Seguirono anni di alti e bassi dopo quel periodo d’oro e così arriviamo all’era De Laurentiis, in cui il Napoli è tornata ad essere stabilmente in Serie A. Dopo la parentesi Giampiero Ventura, è stato Edoardo Reja a riportare gli azzurri nel massimo campionato italiano e in Europa dopo la scalata dalla Serie C.

Dopo la parentesi Reja, toccò a Walter Mazzarri prendere in mano le redini della squadra e sotto la sua gestione arrivò la quarta Coppa Italia della storia dei campani, oltre che la qualificazione in Champions League, peraltro culminata con la vittoria per 3-1 nell’andata di ottavi contro il Chelsea nella stagione 2011/2012.

Il successore del tecnico toscano fu Rafa Benitez, altro grande protagonista della storia azzurra che portò il Napoli ad avere una dimensione ancora più europea. Nel suo periodo, arrivarono tanti giocatori importanti, come Higuain, Raul Albiol e José Callejon, tutti acquistati dal Real Madrid, ma soprattutto un’altra Coppa Italia nel 2013/2014 e la Supercoppa italiana del 2014.

Maurizio Sarri è stato un altro grande allenatore per il Napoli e con lui arrivò il record di punti della storia della società (92) che, però, non bastò a riportare il club sul tetto d’Italia.

Infine, impossibile non inserire in questa lista Luciano Spalletti, artefice del terzo scudetto della storia dei campani conquistato nella passata stagione.