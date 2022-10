Mercoledì 26 ottobre, in occasione della partita di Champions League Napoli/Glasgow Rangers, Medmar effettuerà una corsa speciale per i tifosi azzurri dal porto di Pozzuoli per Procida ed Ischia, con partenza alle 00.15; i biglietti sono già acquistabili presso tutte le biglietterie di scalo della compagnia o telefonicamente allo 081/3334411