Napoli, così sì!| #4WD

“O si cambia linea o si cambia allenatore”, fu la conclusione del 4WARD di martedì scorso dopo lo 0-2 interno col Milan. Mister Gattuso sembrava giunto al capolinea e il suo disorientamento pressoché totale si era manifestato con una gestione della gara e dei cambi assolutamente sconclusionata. Qualsiasi tifoso di buona volontà se n’era reso conto e, non troppo velatamente, aveva rappresentato il mio stesso sconcerto nei commenti social o nelle semplici chiacchiere da bar. Perché dinanzi all’evidenza, non è certo necessario il patentino di Coverciano per accorgersi di quel che non va in campo.

La risposta non si è fatta attendere: pur dovendo rinunciare a Bakayoko e Osimhen, è bastato abbassare il vertice della formazione in campo per consentire al Napoli di avere la meglio su una Roma che, per quanto acciaccata, era pur sempre imbattuta, se si esclude la sconfitta a tavolino rimediata a Verona. Con Zielinski in grande spolvero e un ritrovato Demme operaio, si è consentito finalmente a Fabian Ruiz di sganciarsi in avanti e di dare il meglio di sé, dopo aver rischiato di prendere gol all’inizio del primo tempo proprio su un suo errato passaggio in fase di disimpegno difensivo, consentendogli poi di siglare anche il gol del 2-0.

Dopo la vittoria con il Rijeka in Europa League, non c’era modo migliore di dedicare un ulteriore tributo casalingo al grande Diego! Ma soprattutto, con il Milan che continua a vincere, l’Inter che lo segue a ruota e la Juventus che senza Ronaldo segna il passo, la vittoria contro una delle compagini più in forma del campionato equivale al successo in una finale che oggi ci tiene in corsa con le prime della classe, ma che in caso di sconfitta avrebbe senza dubbio compromesso sia la classifica alta e le ambizioni degli azzurri sia la serenità dei rapporti tra società, allenatore e calciatori.

Giovedì ci aspetta un lanciatissimo AZ Alkmaar in terra olandese e domenica prossima la trasferta di Crotone. #avantiNapoli