Napoli, chi è il colpevole? | #4WD

Insigne ha avuto una proposta irrinunciabile e non poteva non andar via! Ok. E poi?

E poi Ospina: ottimo ed esperto portiere, per carità, ma alla sua età è troppo caro da rinnovare! Va bene. E poi?

E poi Mertens: un simbolo, mai nessuno dopo Diego legato a Napoli come lui. Ma come può pretendere certe cifre a trentacinque anni suonati? Follia! D’accordo. E poi?

E poi Koulibaly: un intoccabile, non c’è che dire, il capitano per antonomasia, il giocatore-simbolo. Ma se non si dà una regolata sull’ingaggio, come si fa a confermarlo? E poi… lui non vuole.

Ha detto troppo bene l’ex bandiera azzurra, il baronetto Gianni Improta: “In quanto tifoso mi sento svuotato. Non ho più l’entusiasmo che ho avuto qualche mese fa quando il Napoli lottava per lo Scudetto. De Laurentiis sta togliendo la passione ai napoletani e questo è gravissimo! … il popolo napoletano, quando non ha vinto, non ha creato problemi ma vuole essere rispettato e considerato.” Una sensazione più che condivisibile, la sua, allorquando ci si rende conto che tutto, anche la passione, è svilito dalla logica affaristica di un’impresa che di sportivo non ha più nulla e nel cui corso diventa vero tutto e il contrario di tutto.

Mentre sto scrivendo il Napoli sta arrivando in ritiro a Dimaro, ma al momento nessuna notizia sembra fondata: fatti salvi i due nuovi acquisti, ovvero l’impronunciabile georgiano e l’uruguaiano Olivera, né per Mertens né per Koulibaly e men che meno per chiunque altro potrebbe e dovrebbe in qualche modo rinforzare la rosa trapelano informazioni credibili e realmente rispondenti alle intenzioni della società, che da sempre nessuno conosce sino ai pochi fatti compiuti.

E se a questi aggiungiamo la situazione in sospeso di Fabian Ruiz, anch’egli indisponibile al rinnovo e minacciato di pesanti estromissioni, alla fine viene da chiedersi: sono più mercenari certi calciatori o è la politica societaria di casa De Laurentiis ad essere del tutto insostenibile per un professionista che si rispetti?

Non ci resta che attendere. Con tutta probabilità invano. Come sempre.