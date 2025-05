Napoli campione (a modo suo), Inter finalista (malgrado sé stessa) | #4WD

Nel campionato italiano 2024-2025, la qualità tecnica ha raggiunto un livello talmente rarefatto da rendere plausibile l’inverosimile, anzi: inevitabile. In questo paesaggio lunare del pallone, dove la mediocrità è diventata la norma e l’ambizione un reato minore, due eventi hanno squarciato il grigiore: il Napoli che, tra un collasso e un’improvvisa resurrezione, vince lo scudetto, e l’Inter che lo regala — con generosità degna di miglior causa — e intanto si prende la ribalta europea, con una finale di Champions League che ha tutto il sapore del colpo gobbo.

Cominciamo da Napoli. Dopo mesi passati a sembrare la versione italiana di un “aspettando Godot” tattico, con blackout emotivi e partite da denuncia al garante dei tifosi e telespettatori, il Napoli ha vinto. Punto. E questo, nell’Italia 2025, è più che sufficiente per parlare di “miracolo sportivo”.

Perché sì, se osservi il Napoli 2024-2025 con gli occhi di uno spettatore neutrale, non sembra una squadra dominante. E non lo è stata. Ha giocato un calcio intermittente, spesso prevedibile, con più bassi che alti. Ma è stata meno scarsa delle altre. In un campionato in cui nessuno ha voluto vincere per davvero, gli azzurri di Conte hanno portato a casa il titolo. Lo hanno fatto con una parsimonia offensiva quasi spirituale, sfruttando le occasioni a disposizione col contagocce, come se ogni gol segnato fosse una risorsa non rinnovabile. Il Napoli, in fondo, ha fatto quel che serviva: non perdere la testa. O forse, perderla meno degli altri. E si è ripreso nel più inatteso e rocambolesco dei modi lo scudetto sfilatogli letteralmente dalla tasca nell’anno dei 91 punti con Sarri, vincendo il campionato con soli 82 punti: il punteggio più basso nella storia della serie A a venti squadre.

E poi c’è l’Inter. Che stagione hanno vissuto a Milano? Una di quelle che finiranno nei manuali di psicoanalisi, non nei libri di tattica. Inzaghi e i suoi hanno avuto tutto per vincere: la rosa più completa, l’attacco più profondo, la difesa più navigata. Eppure, dopo aver anche parlato di Triplete, è riuscita nell’impresa più difficile: non vincere. Ha buttato punti in quantità industriale contro squadre che lottano per non retrocedere, giocando alcune partite con l’intensità di una partitella del giovedì e alternando livelli di rendimento come in una ruota della fortuna.

Ma poi c’è l’altra Inter. Quella d’Europa. Quella che elimina col cinismo del killer seriale il Bayern e il Barcellona, quella che si scopre improvvisamente matura, compatta, letale. La stessa squadra che in campionato ha sprecato, in Champions è stata chirurgica, sfrontata, quasi teutonica nella gestione delle gare. Come se la maglia nerazzurra, quando suona l’inno UEFA, cambiasse tessuto infondendo mentalità e determinazione. Il cortocircuito è evidente: una squadra che gioca la miglior Champions della sua storia recente, mentre in Serie A si fa rimontare da squadre con il rendimento della tipica provinciale in saliscendi.

Nessuno, a parte Napoli e Inter (ognuno a modo suo), è sembrato davvero voler competere per il primato. E in questo scenario, la vittoria del Napoli e la corsa europea dell’Inter non sono eccezioni. Sono conseguenze logiche di un sistema malato: basta non implodere per vincere. Basta non autodistruggersi del tutto per brillare.

E così, nel campionato della scarsità assoluta, vincono gli ultimi a cadere. Chi resta in piedi, anche traballante, è il re. Il Napoli ha alzato la coppa tricolore con l’aria di chi ancora non sa come ci è riuscito. L’Inter gioca la finale di Champions come un’infiltrata di un altro universo calcistico.

Benvenuti in Serie A 2024-2025: dove il così-così è l’eccezionale e il calcio, per fortuna, ogni tanto fa ridere. Anche se non dovrebbe.