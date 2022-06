Nando Iacono e Denny Mendez. Sant’Angelo da Miss!!!

Due sorrisi che valgono più di ogni parola! Ecco Nando Iacono e Denny Mendez in foto a Sant’Angelo in questo caldo lungo ponte di Giugno.

Denny, innamoratissima della nostra isola, ha fatto ritorno ad Ischia e a Sant’Angelo per ricaricare le energie e condividere la sua vacanza con i suoi tantissimi follower.

Una bella cartolina “fresca” per la nostra estate vip!