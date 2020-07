N.U. a Via degli Agrumi, Del Deo incassa la prima vittoria al Tar

Rigettata la richiesta di sospensione della delibera di Giunta. L’atto di cui un gruppo di cittadini chiede l’annullamento è quello che abbandonava il progetto di Cava dell’Isola trasferendo le attività a Zaro e appunto in Via degli Agrumi. Per i giudici non esistono un danno grave e situazioni tali da rendere illegittimi gli atti adottati. Per l’avv. Barbieri, difensore del Comune, questa ordinanza «anticipa nel merito la almeno dubbia fondatezza del ricorso proposto»

Ugo De Rosa | L’ubicazione delle aree destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e al parcheggio degli automezzi a Forio è sempre risultata particolarmente sofferta, finendo negli anni sempre più spesso nelle aule di giustizia. Stavolta il Tar Campania si è dovuto occupare dell’area di Via degli Agrumi, già in passato al centro di polemiche e diatribe, ed ora destinata dall’Amministrazione Del Deo al parcheggio degli automezzi della N.U. Giusto un mese fa era arrivato invece il nulla di fatto sul ricorso per il parcheggio a Cava dell’Isola, su cui Del Deo aveva fatto retromarcia e per il quale era dunque cessata la materia del contendere. Due storie in effetti collegate, visto che la famosa delibera di Giunta del 30 marzo scorso, con la quale veniva “abbandonata” Cava per trasferire le attività a Zaro e in Via degli Agrumi, è proprio quella che è stata impugnata da un gruppo di cittadini sempre innanzi alla I sezione del Tar.

Nessuno vuole i rifiuti e gli automezzi della nettezza urbana nella propria zona di residenza o di attività, ma in questo caso i ricorrenti dovranno farsene una ragione. Infatti i giudici amministrativi con questa ordinanza hanno rigettato la richiesta di sospensiva dell’esecuzione della delibera. Bisognerà poi attendere che si scenda nel merito ma, come spiega l’avv. Alessandro Barbieri che ha rappresentato il Comune, questa prima pronuncia sembra andare nella direzione favorevole all’Ente.

A ricorrere contro la decisione di Del Deo sono stati Antonietta Angelino, Fabio Castaldi, Flaminia Del Deo, Teresa Di Meglio, Anna Maria Ferrandino. Chiamando in causa non solo il Comune di Forio, ma anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e indirettamente la “Super Eco” che svolge il servizio, che però non si è nemmeno costituita in giudizio, a differenza di Comune e Soprintendenza.

Come detto, questi cittadini chiedono l’annullamento della ormai “famosa” delibera n. 40 del 30 marzo 2020, con la quale la Giunta «preso atto che il progetto per i lavori di adeguamento di un’area di parcheggio da destinarsi ad area di sosta per mezzi NU e Centro Raccolta RSU da realizzarsi nel piazzale Cava dell’Isola non erano stati mai realizzati, precisando di aver individuato altre aree per le dette attività in Via Degli Agrumi ed in località Zaro, procedeva alla revoca della delibera nr. 157/2016». Oltre che degli altri atti collegati, in particolare quelli relativi «alla dichiarata già effettuata individuazione dell’area di via Degli Agrumi per la raccolta e la sosta di mezzi adibiti al servizio di RR.SS.UU., richiamati nel provvedimento impugnato sub a) e di cui si ignora l’esatto contenuto».

IL RIGETTO

Ma innanzitutto ne chiedevano la sospensione, che è stata appunto rigettata. Perché per i giudici amministrativi «non appaiono comunque sussistere gli estremi del danno grave ed irreparabile, posto che il provvedimento impugnato consiste nella revoca della delibera di giunta comunale n. 157/2016, mai attuata dall’amministrazione, revoca che, pertanto, interviene su una situazione immutata di fatto».

Nell’ordinanza il Tar esula dalla legittimazione dei ricorrenti ad adire la giustizia amministrativa, in quanto questo aspetto verrà trattato nel merito.

I giudici però non risparmiano un passaggio che già ora sembra proprio “salvare” il parcheggio: «Nel merito, ad una prima valutazione, propria della fase cautelare, le censure nel complesso sollevate dai ricorrenti non sembrano attenere alla legittimità dei provvedimenti adottati – anche in esecuzione di precedenti decisioni giurisdizionali – ai fini dell’utilizzo dell’area in via degli Agrumi, quale parcheggio degli automezzi della nettezza urbana, bensì ad un improprio ed irregolare utilizzo dell’area stessa, con aspetti la cui verifica esula dall’ambito di un giudizio, com’è quello in esame, di carattere impugnatorio».

In parole povere dovranno essere poi verificate le attività realmente svolte nell’area di Via degli Agrumi e solo su queste potrebbe arrivare qualche censura per il Comune.

L’unica “concessione” che per ora arriva ai ricorrenti è la compensazione delle spese del giudizio in fase cautelare.

Gli automezzi della N.U. quindi potranno continuare a sostare in Via degli Agrumi.

L’avv. Barbieri, come detto, è fiducioso anche sull’esito del giudizio di merito: «Dopo vari giudizi amministrativi che hanno visto parzialmente soccombente il Comune di Forio – dichiara – il Tar ha ribadito, sia pure in una fase di sommaria cognitio ed alla luce delle censure sollevate dai ricorrenti, la legittima allocazione del centro di raccolta. Di certo si tratta di una pronuncia cautelare ma che anticipa nel merito la (almeno) dubbia fondatezza del ricorso proposto».

Per il momento, Del Deo ha vinto la battaglia.