Mutui 2025: l’andamento del mercato tra tagli, boom di surroghe e finanziamenti green

Il 2025 si sta rivelando un anno di cambiamenti significativi per il mercato dei mutui in Italia.

La possibilità di sfruttare i tagli dei tassi da parte della BCE, le condizioni favorevoli per le surroghe e la crescita dei mutui green offrono margini di risparmio e flessibilità, a patto di saperli leggere in relazione al proprio progetto di vita e alla situazione economica personale.

A prescindere dalla soluzione per cui si opti, la regola rimane la stessa: analizzare in profondità ogni variabile, dai costi accessori alle clausole contrattuali, e proiettare l’impatto della scelta nel medio-lungo termine.

Tasso fisso o variabile: come valutare la scelta nel 2025

Il taglio di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea dello scorso giugno 2025, l’ultimo di otto riduzioni per ora applicate dalla BCE negli ultimi mesi, ha ridotto ulteriormente il costo del denaro, generando un ulteriore effetto di contenimento sui tassi applicati ai mutui. Le rilevazioni di mercato mostrano che, in questa fase, molte offerte a tasso variabile presentano valori iniziali inferiori rispetto a quelle a tasso fisso, soprattutto per durate medio-brevi.

Tuttavia, la convenienza del variabile rimane legata all’andamento dell’Euribor, che negli ultimi mesi ha mostrato una tendenza al ribasso ma resta sensibile a eventuali cambiamenti nelle politiche monetarie e nei dati macroeconomici. Optare per questa soluzione significa accettare una maggiore esposizione alla volatilità futura, compensata da un risparmio potenziale nel breve periodo.

Il tasso fisso, pur partendo da livelli leggermente più elevati, offre invece la certezza di una rata invariata per l’intera durata del mutuo. Questa opzione può risultare preferibile per chi pianifica un impegno finanziario di lungo periodo o per chi desidera proteggersi dal rischio di oscillazioni inattese dei tassi.

In ogni caso, la decisione tra fisso e variabile nel 2025 dovrebbe essere basata su simulazioni personalizzate che considerino il profilo reddituale, l’orizzonte temporale e la propria tolleranza al rischio.

Surroga: quando conviene rinegoziare il mutuo

In questo ultimo anno, il tema della surroga è tornato di attualità per molti mutuatari, complice l’andamento dei tassi e la maggiore disponibilità di offerte competitive.

I dati confermano questa tendenza: secondo CRIF, nel primo trimestre dell’anno le richieste di surroga sono aumentate del +63,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, e Banca d’Italia registra addirittura un raddoppio.

La surroga consente di trasferire il mutuo da una banca a un’altra mantenendo l’importo residuo e la durata, ma modificando le condizioni economiche, ad esempio il tasso di interesse o la tipologia di tasso (fisso, variabile, misto).

Il vantaggio principale è la possibilità di ottenere un risparmio sul costo complessivo del finanziamento senza sostenere spese notarili o di istruttoria: la normativa prevede infatti che le operazioni di surroga siano gratuite per il cliente. Tuttavia, la convenienza non si misura solo sul tasso nominale: è necessario considerare anche eventuali costi assicurativi, le penali di estinzione anticipata del vecchio mutuo (se ancora previste in contratti molto datati) e l’impatto della nuova rata sul budget familiare.

Per determinare se la surroga sia realmente vantaggiosa, è consigliabile effettuare simulazioni basate su tassi e durate differenti, valutando lo scenario complessivo e non soltanto il risparmio immediato. In questo senso, strumenti di comparazione online possono essere determinanti. Per esempio, sul sito di Facile.it è possibile confrontare in modo rapido e trasparente le proposte disponibili sul mercato, stimando il risparmio potenziale e verificando la compatibilità delle nuove condizioni con le proprie esigenze finanziarie.

Cresce la richiesta per i mutui green

Attualmente, i mutui green costituiscono una componente in crescita del mercato del credito immobiliare.

Si tratta di finanziamenti dedicati all’acquisto di abitazioni in classe energetica elevata (A o B) o alla realizzazione di interventi che comportino un miglioramento significativo della classe energetica rispetto allo stato iniziale, secondo criteri tecnici stabiliti dalla normativa e dalle offerte di mercato.

Le condizioni proposte risultano in genere più favorevoli rispetto ai mutui tradizionali: tassi di interesse ridotti, spese di istruttoria agevolate o azzerate e, in alcuni casi, formule a tasso variabile con CAP che fissano un limite massimo al tasso applicato, proteggendo così il mutuatario da incrementi eccessivi. Oltre all’incentivo economico immediato, queste soluzioni contribuiscono a raggiungere obiettivi ambientali di lungo periodo e alla valorizzazione del patrimonio edilizio.

Gli interventi finanziabili includono isolamento termico delle facciate e delle coperture, sostituzione di caldaie e climatizzatori con pompe di calore ad alta efficienza, installazione di impianti fotovoltaici con o senza sistemi di accumulo, e sostituzione di infissi e serramenti. Questi lavori permettono di ridurre i consumi energetici, abbassare le spese in bolletta e aumentare la commerciabilità dell’immobile, soprattutto in un contesto normativo che spinge verso standard minimi di prestazione energetica sempre più stringenti.

Con l’applicazione graduale della Direttiva Case Green, per cui si prevede un’imminente rimodulazione degli incentivi, il ricorso a mutui specifici per l’efficienza energetica potrebbe diventare, nei prossimi anni, non solo un’opportunità di risparmio, ma anche una scelta strategica per evitare svalutazioni e mantenere l’immobile appetibile sul mercato.





























