Nell’ambito del Progetto “Scuola viva “ denominato “Buona la prima…continuiamo” domenica 19 ottobre 2025 alle ore 19.00 presso la Banchina culturale del porto di Forio ed arenile “ex Tirrenia” gli Studenti delle Classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Forio 1 diretto dalla Dott.ssa Carmela De Vita presenteranno il Musical sul mare “La notte dei cavalli di Nerina e Spaccaossa”, una fiaba in riva al mare.

Trattasi del lavoro conclusivo dei moduli “Io recito 2”, “Musical 2”, “Dietro il sipario 2 –Burattini” ed “A cavallo”. Un avvincente racconto scritto dagli Allievi dell’Istituto partendo da storie ed esperienze personali, intrecci di vita rivisti ed adattati dal regista Gaetano Maschio nel rispetto della privacy degli autori.

Nel contesto ci sarà anche un richiamo alla storia di Forio ed al mito, frutto di ricerche effettuate dai corsisti sul territorio e non mancheranno spontanei moniti dei Bambini contro il bullismo, in favore della salvaguardia della natura e per l’Amore universale.

Teatro di figura, recitazione, ballo, esibizioni equestri per una serata che resterà nel ricordo di tutti. Per motivi di sicurezza l’accesso alla banchina ed all’arenile sarà riservato ai genitori, l’ampia e comoda balconata del lungomare di Forio sarà a fruizione libera.