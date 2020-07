Musica. “Egoista Ipocrita”, l’inedito di Tonia Barbieri!

È stato pubblicato oggi su tutte le piattaforme digitali il primo brano inedito dell’artista ischitana Tonia Barbieri.

Il brano R&B si intitola “Egoista Ipocrita”, scritto da Tonia, prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier co-autore.

“Non è stato facile scrivere questo pezzo, in quanto il periodo che stavo attraversando non era uno dei migliori; so solo che quando ascoltavo l’arrangiamento sentivo di voler sfogare un senso di frustrazione e rabbia e, di conseguenza, ho iniziato a scrivere senza pensare molto a chi e a cosa. Il messaggio che questo brano vuole trasmettere è quello di lasciare andare chi non apporta positività nella nostra vita e di agire sempre con buone intenzioni perché prima o poi tutto ci ritorna”

CHI E’ TONIA

Tonia Barbieri (anni 27), fin da piccola ha mostrato grande interesse nella musica. Originaria di Casamicciola Terme, Tonia ha sempre cercato di ampliare le sue conoscenze musicali partendo dalla tecnica vocale.

Ha iniziato a studiare alla Mediterraneo Music School di Salvatore Ferraiuolo e successivamente con un rinomato vocal coach milanese Michele Fischietti. Dopo poco, ha trovato un suo posto nella corale del maestro Carlo Morelli, il Napoli City Choir, con la quale ha avuto modo di esibirsi per il concerto di fine anno in Piazza Plebiscito prodotto da Radio Kiss Kiss. Grazie al contributo della borsa di studio ricevuta per il primo posto al Concorso canoro Inarime organizzato dal Rotary Club con la direzione artistica di Nicola Lauro, ha avuto modo di partecipare a masterclass musicali con alllievi provenienti da ogni parte di Italia e alla quale hanno partecipato i più grandi esponenti del musical italiano: Vittorio Matteucci, Matteo Setti, Giò Di Tonno, Giuliano Galatone, Tania Tuccinardi, Jacopo Pelliccia, Roberta Faccani, Barbara Cola, Leonardo Di Minno e tanti altri. Il tutto è culminato in una serata musicale ai Templi di Paestum dove gli alunni hanno potuto mettere in atto tutto quello che hanno imparato in un anno di studio.

Nel 2018 Tonia inizia una collaborazione con l’etichetta discografica Music Ahead di Giuliano Boursier. Insieme iniziano a lavorare su 2 inediti negli studi di Vergiate, entrambi proposti per il Concorso nazionale di Area Sanremo, alla quale Tonia arriverà per due anni di seguito alle semifinali nazionali nella città di Sanremo.