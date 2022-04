Musica e cabaret tra i fiori. A Forio arrivano Ainett Stephens, Lino Barbieri, Renato Rino Zero e Francesca Maresca!

Il folto cartellone di eventi “Pasqua e Ponti di Primavera” realizzato dal Comune di Forio, con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, continua a regalare grandi emozioni.

Questa sera, in piazza S. Gaetano, a partire dalle ore 21.00 vi sarà “Musica e cabaret tra i fiori” con ospiti Francesca Maresca, Renato Rino Zero e Lino Barbieri. Una serata da non perdere presentata dalla bravissima Ainett Stephens, reduce anche dal successo del Grande Fratello Vip.

L’evento è realizzato con l’ass. folkloristica Monterone ed è curato da ed è realizzato grazie alla collaborazione con il Press agent campano Ugo Autuori.