Musica, cultura, teatro e tradizioni: gli ingredienti magici del Natale a Forio

I tantissimi eventi inseriti nel programma di Note di Natale sotto l’Albero pensati veramente per tutti, ci stanno facendo vivere queste festività con gioia e allegria uno dei periodi festivi più belli dell’anno.

Entriamo nel vivo di questo lungo week end che precede il Natale, iniziando dalla giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, in cui la mattinata sarà dedicata ai nostri bambini: Babbo Natale in persona consegnerà libri ai bambini delle scuole primarie di Forio aprendo loro il mondo della fantasia.

Nel tardo pomeriggio di oggi invece, ben due gli appuntamenti previsti: alle ore 20 alla Basilica di San Vito Martire il concerto di canti natalizi le cui note arriveranno a toccare il cuore. Assisteremo al gran concerto “San Vito Christmas Choir” diretto dal M° Gianvito Di Maio che avrà un repertorio di canti e musiche tipiche della tradizione natalizia mentre alle ore 21 al PalaNoel avrà luogo lo spettacolo di arte varia, dove classico e folkloristicosi intrecceranno in “Napoli in varietà” con Francesco Colella & Co.

Ancora tanta musica caratterizzerà la giornata di sabato 21 dicembre quando, dopo la mattinata dedicata al mare e alle tradizioni del Natale a cura dell’IIS Mennella che metterà il “Mare in Tavola” in piazza San Gaetano dalle ore 9, nel pomeriggio le Street Band ci augureranno Buon Natale a suon di musica per le vie del centro. Il ballo protagonista della serata al PalaNoel(prevista per le ore 21) sarà il tango: assisteremo all’esibizione del gruppo LiberTango Ischia con la partecipazione speciale di Anibal Castro e Sofia Victoria.

All’insegna della cultura e della scoperta del nostro territorio trascorrerà la domenica mattina divisa in due appuntamenti: alle ore 11 si scoprirà Forio a piedi (info e prenotazioni 3925771588) mentre alle ore 12 vi sarà la presentazione del libro “Novecento a Ischia” a cura di Benedetto Valentino presso il PalaNoel. Il libro, prezioso documento storico, traccia un profilo di tutti gli accadimenti del secolo scorso raccontati attraverso scatti ed articoli di fotografi e giornalisti. Il volume è inoltre impreziosito dalla Monografia sull’On. Michele Mazzella.

Golosità e divertimento caratterizzeranno l’intenso pomeriggio domenicale dedicato alle famiglie con il Christmas Motor Food (a cura dell’ass. Artesia): tutti in strada per accompagnare a ritmo di musica Babbo Natale a bordo della sua motoretta che partirà da Monterone alle ore 16 con a bordo tantissime prelibatezze e doni per tutti i bambini, diffondendo note di allegria per le vie del centro cittadino. Anima e musica del Natale verranno poi diffuse al PalaNoel nello spettacolo previsto per le ore 19,30 “We love Christmas” a cura dell’ass. Note sul Mare.

Imperdibili appuntamenti dunque, che ci conducono per mano all’appuntamento con la tradizione natalizia vera e propria.