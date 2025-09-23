Musetti sconfitto in finale, a Chengdu trionfa Tabilo

Per il sudamericano è il terzo successo in carriera nel circuito maggiore. Per l’azzurro, invece, è la seconda finale persa nel 2025, dopo il ko nell’atto conclusivo dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz. In tutto Musetti ha giocato sette finali, delle quali ne ha vinte due, l’ultima nel 2022 a Napoli.
“E’ una giornata dura per me. Faccio i complimenti a Tabilo. Abbiamo combattuto fino all’ultimo alla pari: a volte si vince, a volte si perde”, ha detto il toscano dopo la sconfitta odierna. “Ringrazio il mio team e la mia famiglia. Abbiamo fatto un buon lavoro comunque. E’ da tanto che non vinco un titolo, ho perso ancora una volta in finale. Speriamo che la prossima volta vada bene. Saluto tutta Chengdu: questo è sempre un bel torneo”, ha aggiunto Musetti.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).