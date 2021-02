Museo Maradona, Angelo Coviello come broker assicurativo

- Advertisement -

C’è anche Angelo Coviello assicuratore napoletano e Ceo IGB , in lizza per diventare il broker scelto per il progetto assicurativo del Museo Maradona. Sarà una gara internazionale , tra i più grandi assicuratori Mondiali , a stabilire quale assicuratore dovrà assicurate il museo che avrà sede a Napoli ma che andrà anche in tuti il mondo “ Il museo Maradona dove sono custoditi i più importanti cimeli appartenuti a Diego Maradona tra cui la maglietta 👕 giocata dal 10 con la nazionale argentina contro l’ Inghilterra ( mondiale delle 1986 ) – vedi Foto – e la maglietta indossata da Maradona all”età di 9 anni nell’ Argentino Juniors – vedi foto -.

Tutti questi rari cimeli insieme a tantissimi altre testimonianze sono oggi custoditi in un caveau di una banca a Napoli e saranno esposti in Quatar nel 2022 in occasione del campionato del Mondo di calcio ⚽️. Il

museo sarà anche in forma virtuale così che potrà essere visto in tutto il mondo comodamente da casa su internet .



Dice l’Avv Angelo Pisani , “un riconoscimento al lavoro instancabile di Maradona che sarà consacrato nella storia come calciatore e come uomo “.



Saranno i Lloyds di Londra e la compagnia mondiale Axa ad essere interpellati per tutelare il patrimonio della famiglia Luise , proprietaria dei beni . Ci sono già offerte milionarie di importanti famiglie arabe saudite che si vorrebbero accaparrare tutto il museo ma che al momento sono rifiutata perché ciò che è appartenuto a Maradona deve restare di tutti .