Museo di Santa Restituta. Alessandra Dal Verme: «Questo sito custodisce qualcosa che riguarda ciascuno di noi»

La direttrice dell’Agenzia del Demanio spiega il significato dell’intervento a Santa Restituta

Nel corso della presentazione pubblica del progetto di recupero del complesso di Santa Restituta Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio, ha preso la parola con lucidità e coinvolgimento, restituendo con chiarezza il senso profondo di un’iniziativa che, al di là del valore architettonico, si configura come un’azione di rigenerazione civile e culturale.

«Oggi – ha detto – siamo qui non solo come Agenzia del Demanio, soggetto attuatore dell’intervento e stazione appaltante per conto del Commissario Legnini, ma come parte di un’alleanza vera. Siamo accanto al Comune di Lacco Ameno, all’Università di Milano, alla Chiesa e a tutta la comunità. Perché è con la comunità e per la comunità che stiamo lavorando. Questo sito è un punto di particolare importanza per l’intera isola di Ischia, un riferimento della cultura del Mediterraneo sin dalle sue origini».

Dal Verme ha riconosciuto il valore identitario dell’intervento, non solo sul piano materiale, ma come segnale forte nella ricostruzione post-sisma. «Stiamo lavorando su più fronti con il Commissario Legnini. Qui a Lacco Ameno affrontiamo la messa in sicurezza strutturale della casa comunale e, insieme, diamo dignità a un luogo simbolico. È un segnale netto: valorizzare ciò che rappresenta l’identità più profonda dell’isola è un dovere istituzionale, oltre che una missione culturale».

IL FUTURO DEL PIO MONTE A CASAMICCIOLA

Nel suo intervento, la direttrice ha voluto anche aggiornare sul destino dell’ex complesso termale del Pio Monte della Misericordia, affacciato sul porto di Casamicciola, abbandonato da oltre vent’anni: «È un altro sito identitario importantissimo, perché rappresentava un’idea di terme per tutti, della collettività. Ogni volta che torno a Ischia, qualcuno mi ferma per dirmi “mia madre era lì, viveva lì”. Ecco perché è fondamentale farlo risorgere. Non solo per il valore architettonico e culturale, ma anche per la funzione sociale che tornerà a svolgere. Il Commissario Legnini ha voluto investire fortemente su questo progetto, prevedendo l’insediamento delle scuole. Perché portare lì i ragazzi significa farli crescere alla luce della loro storia. La scuola e la cultura devono camminare insieme».

Ma è sul metodo che dal Verme ha posto l’accento più convinto: «Voglio ringraziare il Sindaco e il Commissario per averci dato questa opportunità. Sì, perché operare sul territorio, in sinergia, non è mai scontato. Ma oggi non è più un’avventura: oggi è la normalità possibile. Lo Stato, nelle sue articolazioni, è presente e coeso. L’Agenzia del Demanio gestisce oltre 44mila immobili pubblici. Ma non possiamo limitarci alla gestione: dobbiamo restituirli alla collettività. Renderli vivi. Renderli riconoscibili come luoghi in cui il cittadino si ritrova, si fida, si sente parte di una storia che è anche sua».

Dal Verme ha quindi ricordato come un terzo del patrimonio statale sia sottoposto a vincoli, e che questo non rappresenta un ostacolo, ma un onore: «“Vincolato” non è una parola antipatica. Significa che quel bene ha un valore storico speciale. Che racconta il passato, le radici, la civiltà. E proprio per questo merita una tutela, una cura particolare. Una cura guidata da esperti, come la Soprintendenza, che qui è presente e che ringrazio per il lavoro attento e rigoroso che ha accompagnato ogni fase del progetto».

Un passaggio sentito è stato riservato al ruolo della Chiesa e al ricordo di don Pietro Monti, figura centrale nella riscoperta dell’ipogeo: «Ringrazio il vescovo, la Curia, don Mauro, che oggi continua a vegliare su questo luogo. È grazie all’impegno di un padre, come ci ha ricordato il Sindaco, che questo patrimonio è stato salvato. Oggi tocca a noi continuare con lo stesso spirito».

La direttrice ha infine sottolineato le due parole chiave dell’intervento: sicurezza e accessibilità. «Questa è un’isola provata più volte dal sisma. L’intervento del Commissario nasce da una necessità precisa: proteggere. Ma proteggere non basta. Occorre anche aprire, valorizzare, rendere questo patrimonio accessibile a tutti. Accessibilità vuol dire che la cultura deve diventare quotidianità. Deve entrare nel vissuto. Non può restare riservata a chi studia archeologia o storia dell’arte. Tutti devono sapere che qui, in questo luogo, c’è un pezzo della storia del Mediterraneo. Anzi – lasciatemelo dire – c’è l’inizio dell’Europa».

L’Agenzia del Demanio, ha concluso, è già al lavoro per un progetto di comunicazione specifico, in collaborazione con l’Amministrazione comunale: «Faremo in modo che questo sito sia conosciuto, riconosciuto, visitato. Perché qui si custodisce qualcosa che riguarda ciascuno di noi. E perché – come ci insegna questa giornata – la cultura, quando è condivisa, diventa davvero forza generativa per il futuro».