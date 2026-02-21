Muri e ponti 2: Komšiluk e Sarajevo Red Line

Ho visto un volto tra la neve

Sciogliersi nel pianto d’una morte greve

E all’entrata dei cancelli orientali

Schiere di soldati dagli occhi uguali

Lasciai la notte a prenderli per mano

Lasciai che almeno i sogni scappassero lontano

Mi sono prostrato davanti all’Inferno

Fra il sudore e le macerie d’un guerriero eterno

A. Papetti, La ballata di Sarajevo, 2006.

A venti anni dall’inizio dell’assedio di Sarajevo, nel 2012 si svolsero diverse manifestazioni in onore delle migliaia di vittime di quel terribile evento che provocò sofferenze inaudite alla popolazione civile che dovette sopportare violenze di ogni tipo, lutti e tragedie, vivendo senza luce, acqua, cibo e riscaldamento per tre lunghi inverni.

Tra queste “Sarajevo Red Line”: 11.541 sedie rosse nel centro della città, vuote. Solo qualche fiore a ricordo degli scomparsi; a fianco alle interminabili file di sedie su dei monitor scorrevano i nomi delle vittime con l’accompagnamento di brani musicali. Tutto intorno erano affissi manifesti, pagine di giornale, scritti che ricordavano la guerra e l’assedio.

“Komšiluk”, termine di origine turca, indica rapporti di buon vicinato fra gente di diversa religione e tradizione. «Per indicare il vicino di casa esistono, in Bosnia ed Erzegovina, due parole: “komšija” e “susjed”. Il komšija è una presenza fondamentale sia alle feste familiari (dove la tradizione vuole che i primi invitati siano i vicini e solo secondariamente i parenti), che a quelle religiose (nelle quali la presenza di un komšija è considerata un onore per i padroni di casa e un dovere sociale per il komšija stesso, se appartenente ad una altra religione). Solo la presenza di komšija salva dall’estraniamento, dalla coesistenza forzata. I grandi spostamenti delle minoranze sub-nazionali causati dalla guerra, come anche l’urbanizzazione, hanno inferto un duro colpo alla tradizione del komšiluk» (S. Trogu, Il Paese delle città divise, 2005).

Durante il conflitto le relazioni di vicinato crearono tra gli abitanti una rete diversa dal komšiluk ma comunque di straordinario valore affettivo, protettivo e di reciproca grande solidarietà.