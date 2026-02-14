Muri e ponti 1: Sarajevo

Ho implorato pietà mentre piangevo

Sotto le nuvole di Sarajevo

(…) Il mio cuore stanco non cercava vendetta

Volli farla finita vita maledetta

Decisi di morire fra l’erba d’un prato

Con un ricordo da uomo e non da soldato

Senza fucile e senza divisa

Ammirai l’alba tramontare la vita.

A. Papetti, La ballata di Sarajevo, 2006

E quante volte deve un uomo guardare in alto

prima di poter vedere il cielo?

E quanti orecchi deve avere un uomo

prima di poter sentire gli altri che piangono?

E quante morti ci vorranno prima che lui sappia

che troppi sono morti?

La risposta, amico mio, la sta portando il vento.

Bob Dylan, Blowin’ in the wind, 1962.

L’assedio di Sarajevo, 1992-1996, fu tra i più lunghi del XX secolo. Come mutò la percezione della città da prima a dopo il conflitto?

Cambiò in modo rilevante la popolazione residente. Sarajevo era stata sempre esempio felice di città in cui differenti popoli avevano saputo incontrarsi con modalità di relazione non invasive né omologanti. Da sempre crogiolo elitario di culture, lingue e religioni nel panorama mondiale, da luogo della mescolanza divenne luogo dell’affermazione del predominio etnico-religioso.

La sua tragedia ha radici nella connessione forzata del popolo jugoslavo, che aveva lasciato in sospeso questioni lucidamente strumentalizzate dai partiti nazionalisti nei decenni successivi.

Nei suoi luoghi, silenti testimoni delle atrocità della guerra, ogni angolo racconta di eventi tragici. Nel suo nucleo storico durante il conflitto le relazioni di vicinato si rafforzarono creando tra gli abitanti una rete affettiva, una sorta di “famiglia allargata”. Una pratica di reciproca solidarietà che rappresentò spesso la salvezza, quando le condizioni di sopravvivenza erano difficili e gli aiuti stranieri non riuscivano ad arrivare a causa dell’assedio. Per questi abitanti, che con orgoglio sfidavano i cecchini non affrettando il passo nei loro spostamenti quotidiani, il centro della città ha continuato a essere il luogo privilegiato della socialità prima, durante e dopo la guerra.

Indimenticabile è la scena del ballo nella nebbia nel film di Angelopulos, Lo sguardo di Ulisse, 1995. A schermo progressivamente bianco (grado 0 della cinematografia) all’incontro felice, che la nebbia consente, segue l’estrema violenza della pulizia etnica.