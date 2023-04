Muore in vacanza. Tragedia sul bus EAV al Piazzale Trieste

Un tragico incidente si è verificato oggi pomeriggio a Ischia Porto, dove un turista croato di circa 70 anni è morto per un arresto cardiaco su un autobus. L’uomo era in compagnia della moglie e di alcuni amici e stava aspettando la partenza della Circolare destra dal Piazzale Trieste intorno alle 16.00. Improvvisamente, si è sentito male e si è accasciato sul sedile. Il conducente dell’autobus ha fermato il mezzo e ha chiamato i soccorsi, che sono arrivati in breve tempo sul posto. I medici del 118 hanno tentato di rianimare il turista con il defibrillatore, ma senza successo. L’uomo è deceduto sul colpo, sotto gli occhi sgomenti degli altri passeggeri e dei suoi cari. Si attende l’autorizzazione del magistrato per il trasferimento della salma