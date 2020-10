Municipio di Lacco Ameno chiuso al pubblico causa Covid

Con ordinanza sindacale n. 7 è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali. “La pandemia non ha risparmiato l’isola d’Ischia e questo Comune, ove sono stati registrati alcuni casi accertati di positività al COVID-19“ x sottolinea il vicesindaco Giovan Giuseppe Zavota che firma il provvedimento dopo l’isolamento del sindaco causa contagio da coronavirus. In particolare, in data 6 ottobre è stato registrato un caso di positività al Covid-19 anche tra i familiari del Sindaco del Comune di Lacco Ameno, che ha frequentato i locali e i dipendenti comunali.

Nell’attesa di svolgere le necessarie indagini epidemiologiche e di provvedere ad una sanificazione straordinaria della sede municipale in via precauzionale, è opportuno disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali in data 27 ottobre 2020. Il comune opererà solo in via telematica per le attività più urgenti.

Tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e che conseguentemente i dipendenti assegnati al COC, in caso di necessità, su richiesta del Vice Sindaco dovranno garantire l’assolvimento delle relative funzioni, anche non in presenza.