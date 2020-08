Multe. Ressa, code ed assembramenti al Comando Vigli di Casamicciola Terme

Ida Trofa ! Prosegue il calvario per il pagamento delle multe “entro 5 giorni”. C’è stata la corsa degli automobilisti a pagare le multe per evitare aggravi di spesa e maggiorazioni e, senza nessun rimedio, si sono create file e lunghe code negli uffici (parolone, ndr) del Comando Vigili con un organico ridotto all’osso che, a fatica, è riuscito a contenere l’oda d’urto di utenti colpiti dal maglio pesante degli ausiliari del traffico pronti a tutto pur di garantirsi lo stipendio post assunzione raccomandata! Ed è così che si è registrata ressa, code e, soprattutto, assembramenti davanti al comando vigili di Casamicciola Terme, in pieno centro a Piazza Marina.

Dalla multa, alla richiesta di informazione sono decine le persone, per lo più turisti, in fila anche per tutta la mattinata di martedì 25 agosto. Tutto tra ansie da contagio, contatti con possibili infetti e psicosi del virus. L’attesa è lunga, come la coda. Come alcune turiste giunte sull’isola verde per una breve pausa in gran parte trascorsa per evitare di versare più del dovuto dopo una contravvenzione ricevuta: “La fila per pagare può essere fonte di contagio. E’ rischioso, ma pur di pagare il prezzo ridotto ed evitare grane future è meglio” ci spiega l’ospite isolana in coda da ore.

La prima occhiata la dice già lunga con gente ovunque. La folla, in mascherina, davanti al piccolissimo ufficio ricavato alle spalle dell’edicola in Piazza Marina. Gente seduta sui muretti, altre in cerca di riparo sotto i portici o tra la vegetazione dei giardini. Ma gli spazi sono quelli, ridotti al minimo e le persone sono tante e l’area d’attesa non è infinita.

La rivoluzione della sosta attraverso le strisce blu a pagamento, sotto il falso pretesto della sostenibilità fa spazio ad assunzioni di comodo, voti di scambio e proventi di favore e mirano, soprattutto, a portare più euro nelle casse del Comune. Almeno per questo ultimo aspetto lo speriamo. Per il resto, come si può vedere quotidianamente, mette a repentaglio la salute pubblica con la massiccia calca che si forma per versare il dovuto. Come a mettere l’acqua calda sulle scottature. Come dice il detto: “Cornuti ed anche mazziati“.