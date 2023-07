Multato nella Ztl a Lacco: «Ma l’infrazione c’è o no?»

Ugo De Rosa | I vigili urbani di Lacco Ameno hanno le idee chiare su cosa è consentito e cosa no nelle ZTL? E’ questo l’interrogativo che pone la segnalazione del lettore Vito Impagliazzo. Multato per una violazione che dopo qualche ora non è stata più ritenuta tale, anzi…

Ecco come racconta la sua disavventura: «In occasione di un concerto nella Piazza Santa Restituta avevo parcheggiato la moto fuori dalla Ztl. Poi, scendendo a piedi verso la piazza, ho letto il cartello dove è indicato che si può sostare anche con Ztl attiva. Poiché la mia è una moto abbastanza costosa, per precauzione ho deciso di risalire a prenderla per parcheggiarla più vicino. Ad un certo punto, però, poiché mi era sorto qualche dubbio, ho chiesto ai vigili se era veritiero quanto scritto sul cartello. Al che loro, con un candido sorrisino, mi hanno informato di aver commesso un’infrazione, in quanto la moto doveva essere condotta a mano. Multandomi per l’equivalente di 110 euro».

Fin qui “forse” nulla di strano. E sembrerebbe ragionevole dover condurre a mano i motoveicoli in caso di Ztl attiva. Sta di fatto che il lettore poi riferisce che «a fine serata, con la Ztl rigorosamente attiva, ho chiesto se potevo uscire e mi hanno risposto che potevo farlo tranquillamente a motore acceso…».

Ma come? E allora la multa elevata? Delle due l’una: o non doveva essere elevata, oppure non andava consentita l’uscita dalla Ztl a motore acceso. Una contraddizione così palese che veramente non si capisce come vengano disciplinate le Ztl nel comune del Fungo. Per gli utenti della strada un vero rebus.

Occorre chiarezza. Indicare esplicitamente cosa è consentito e cosa no sui cartelli e non cambiare idea a poche ore di distanza, peraltro dopo aver elevato una salata contravvenzione.

L’auspicio è che la segnalazione di Impagliazzo, postata anche su Facebook, induca il Comando della Polizia Municipale di Lacco Ameno a fare chiarezza una volta per tutte.