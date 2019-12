Movida violenta a Ischia, tornano le mazzate all’alba

Ancora una volta. Ancora allo stesso posto. Ancora per gli stessi motivi. Non serve avere ospiti particolari o i famosi e tanto dispregiati “mao mao”, bastano i nostri ragazzi, o giovani che siano, a rovinare le notti e la movida della nostra isola.

Sabato notte, ovvero verso le 5 di domenica mattina è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Ischia per sedare una rissa che si è sviluppata sulla strada che dalla Piazzetta dei Pini porta verso il Cinema Excelsior.

I Carabinieri hanno sedato gli animi e identificato tutti i protagonisti della squallida vicenda. Una vicenda che segna, ancora una volta, che il vero pericolo per la nostra isola, spesso, siamo proprio noi.

Lite a Fiaiano

Nel pomeriggio, invece, i Carabinieri del Radiomobile è intervenuta a Fiaiano per calmare una persona in alterazione psicofisica che aveva litigato con uno dei genitori. Paura e caos terminati, però, nel migliore dei modi.