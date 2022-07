Movida ischitana, “strike” di Polizia e Vigili Urbani

Alle parole seguono i fatti. E’ questo il primo risultato del summit che si è svolto, a porte chiuse, l’altra mattina al comune di Ischia. Una mattina surreale dove gli “Alongi – Codardi” dell’isola d’Ischia avrebbero voluto prendere la parola per riempirci delle loro scemenze in libertà come fanno, almeno, da 12 anni. E’ arrivato, finalmente, il tempo di ignorarli.

E così, archiviata la parentesi stupidità isolana e attivati i giusti percorsi amministrativi, ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia e il personale della Polizia Municipale del Comune di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” ischitana in particolare in località Riva Destra, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Antica Reggia, via Alfredo De Luca e corso Vittorio Colonna.

Nel corso dell’attività hanno identificato 175 persone, di cui una denunciata per guida in stato di ebrezza (con ritiro di patente), controllato 52 veicoli, contestato 83 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione (2 auto), sorpasso in curva (4 automobilisti a cui è stata ritirata la patente di guida), sosta vietata e una per divieto di circolazione nelle piccole isole a seguito del divieto di sbarco ai residenti in Campania e rimosso 25 veicoli in divieto di sosta.

Nel dettaglio, poliziotti e Vigili Urbani hanno ordinato la rimozione con carrogru a 25 veicoli (tra moto e auto) e provveduto a sanzionare i restanti automobilisti che, allertati dalla presenza dei vigili urbani in loco, hanno evitato la rimozione forzata.

Gli agenti specializzati del Commissariato di Ischia, inoltre, hanno controllato anche le utenze commerciali sia della Riva Destra sia di Via Roma. Quattro commercianti sono stati invitati a recarsi presso il Commissariato di Ischia per mostrare tutte le autorizzazioni necessarie.