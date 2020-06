Movida violenta, si picchiano alla Riva Destra. 13 punti in testa per un ischitano

Finisce male il sabato di movida a Ischia. Sulla Riva Destra, tra locali che “chiedono di buttare i bicchieri a mare se vedono gli sbirri” e avventori alticci, la nostra estate della notte è iniziata con 13 punti di sutura alla testa per un giovane ischitano.

Lo scontro tra tre ragazzi ischitani e alcuni avventori napoletani è finita in rissa e in una bottiglia spaccata in testa. Necessario l’intervento di una volante della Polizia per sedare gli animi e il ricorso ai sanitari del Rizzoli.

Dopo un’ora, sempre in “Riva”, una seconda rissa. Questa volta non si è trattato di ragazzi maschietti, bensì, del cosiddetto sessodebole. Le signorine sono passate alle vie di fatto senza perdere troppo tempo. Necessario l’arrivo di un ambulanza del 118.

Purtroppo, fino a quando la Riva Destra sarà un posto dove la politica pensa solo ai voti, ad organizzare le proteste per un po’ di propaganda invece di chiedere un posto fisso di polizia notturno così da garantire sicurezza e divertimento, l’andazzo sarà sempre questo. Alcoltellamenti, risse e bottiglie spaccate in testa: la Riva Destra di Ischia è sempre più zona di violenza. Altro che tavernette e locali in.