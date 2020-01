Movida e risse, il vicequestore Ferrara incontra i sindaci e detta le linea dura

Dopo l’incontro con i comandanti delle polizia municipali dell’isola, il nuovo dirigente del Commissariato di Ischia, la vicequestore Maria Antonietta Ferrara ha incontrato, questa mattina, i sindaci dell’isola. L’incontro era organizzato già la settimana scorso ma, all’appello, è mancato il sindaco di Forio, Francesco Del Deo.

Un’assenza, quella di Francesco Del Deo che ci permette di illustrare alla vicequestore anche i pesi politici e le divisioni di idee che caratterizzano la nostra isola.

Francesco Del Deo con gli interessi politici di Lacco Ameno, il Sindaco di Casamicciola che ha omaggiato l’avvocato Ferrara di un piatto artistico firmato Keramos e i tre moschietteri dell’altro lato dell’isola. Ischia, Barano e Serrara Fontana legati da clientele politiche, nomine scambiate e altri interessi politici intrecciati.

La dottoressa Ferrara, che prima tra le forze dell’ordine, ha iniziato un percorso di condivisione e di ascolto con le varie rappresentanze dell’isola, dimostrando una sensibilità diversa da altri suoi colleghi (e non stiamo qui a fare classifiche), durante l’incontro ha potuto illustrare ai sindaci dell’isola (lo ricordiamo, sono tutti recidivi e impegnati in politica, senza risultati evidenti e seri da diversi decenni) quali saranno le linee guida e le direttici che muoveranno da Via Morgioni.

Il vicequestore ha subito affrontato il tema caldo e urgente: la movida e le risse sistematiche del week end e ha ribadito la linea dura che la Polizia di Stato assumerà nel controllo della movida al fine di fermare il fenomeno, che inizia ad essere preoccupante, delle risse. Lo ricordiamo, nell’ultimo mese, come vi abbiamo raccontato lunedì mattina, se ne sono registrate due in strada. E non abbiamo calcolato la scazzottate che, invece, quasi ogni sabato si registrano all’interno di alcuni locali della notte.

La linea dura del vicequestore, così come annunciato ai comandanti delle Polizia Locali, sarà incentrata, molto sul controllo delle violazioni del codice della strada con contravvenzioni e sequestro patenti soprattutto per chi trasgredisce con l’uso dell’alcool. Sono previsti posti di controllo uniti e coordinati nei fine settimana e ci sarà una cabina di regia per la gestione dell’ordine pubblico sia in occasioni di prossimi demolizioni sia in occasioni di manifestazioni pubbliche.

Speriamo che la grande collaborazione che auspica l’iniziativa di confronto voluta dal vicequestore Ferrara sia accolto dai nostri primi cittadini e che, sul serio, l’unione possa fare la forza.

L’entusiasmo del nuovo dirigente è evidente e da apprezzare. Speriamo sia l’ingrediente buono per cambiare la nostra percezione che è gravata sia dal presente, sia dal recente passato. Questi sindaci sono personaggi politici noti. E, ahinoi, non da loro è difficile tirarci fuori qualcosa di buono. Anche quelli che sembravano degni di fiducia, poi, si sono persi per strada.