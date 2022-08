Movida, controlli della Polizia tra droga, alcool e guide pericolose

Lo scorso weekend gli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” nel Comune di Ischia e Forio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 674 persone, controllati 279 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 30 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, utilizzo di telefono cellulare durante la guida, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica. Inoltre, sono state ritirate 3 patenti per guida in stato di ebbrezza e per sorpasso non consentito; in particolare, due persone sono state denunciate poiché, dopo essere state sottoposte alla prova dell’etilometro, sono risultate positive con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, mentre un terzo conducente è stato sanzionato amministrativamente perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

Infine, nel comune di Forio, i poliziotti hanno controllato una persona accertando che, all’interno dello zaino, occultava alcune stecche di hashish del peso di circa 5 grammi e 2000 euro e, per tale motivo, l’hanno denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.