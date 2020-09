Movida, ampi controlli dei Carabinieri anche a Ischia

Sono tanti i controlli realizzati dalle forze dell’ordine anche nel weekend appena trascorso.

Sulla nostra isola, infatti, gli uomini della stazione dei Carabinieri di Ischia, coordinati dal Capitano Mitrione, hannoneffettuato ampi controlli anche in vari locali della movida.

Nel dettaglio un discobar della zona portuale è stato sanzionato per violazione della normativa anti-contagio. Il titolare non aveva predisposto i controlli obbligatori necessari alla misurazione della temperatura corporea. All’interno del locale non rispettata anche la norma sul distanziamento dei clienti. Ancora nell’area del porto, un club è stato sanzionato con una multa di mille euro per non aver rispettato l’ordinanza comunale che impone l’interruzione della musica entro le 2 di notte.

I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni.