Motori spenti. La Regione ignora la Gestour, corse sospese per protesta!

Da ieri stop ai collegamenti tra Pozzuoli e Procida. Il 17 aprile la compagnia di navigazione aveva inviato le proprie proposte per fronteggiare la crisi. De Luca non solo non ha risposto, ma non ha nemmeno invitato la Gestur alla teleconferenza di giovedì, come se non operasse in ambito regionale. La beffa del Piano socio economico che ignora le compagnie private. L’erogazione totale del contributo regionale alle concessionarie di servizio pubblico che pure effettuano collegamenti ridotti

Il solito comportamento discriminatorio del governatore della Campania De Luca, che snobba la Gestur, induce la compagnia di navigazione a una clamorosa protesta: la sospensione delle corse che collegano Procida con Pozzuoli! Un ulteriore problema nell’attuale situazione di emergenza e gravi disagi, causata dalla “solita” politica.

Dalla nota inviata ieri a De Luca, alla Commissione regionale Trasporti, alla Direzione generale per La Mobilità e per conoscenza al Circomare Pozzuoli e Procida, emergono fatti gravi e inauditi, come la mancata risposta a una precedente comunicazione del 17 aprile: «Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione pec del 17 us prt. 99 ad oggi inevasa. Preso atto dell’arrogante quanto omissivo comportamento dell’istituzione politica ed amministrativa regionale e della scelta di quest’ultima di non voler dialogare con chi scrive.

Considerato particolarmente grave il mancato invito della Gestour Srl alla conferenza telematica dalle SSLL convocata per il giorno Giovedì 23.04.2020 alla quale hanno partecipato tutte le compagnie di navigazione del Golfo per discutere delle problematiche di cui alla Ns nota ptr. N, 99. Si informano le SSLL che a far data da oggi Venerdì 24.04.2020 chi scrive in segno di protesta sospende i collegamenti marittimi in ambito regionale Pozzuoli-Procida e viceversa riservandosi di esercitare ogni azione a tutela dei propri interessi».

LA NOTA SENZA RISPOSTA

La Gestur nemmeno invitata! Ma cosa scriveva nella nota del 17 aprile? Aveva “osato” chiedere misure di sostegno per le compagnie di navigazione private che in questo momento affrontano gravi difficoltà. Mentre quelle concessionarie di servizio pubblico, che pure effettuano collegamenti ridotti, godono del contributo regionale.

Queste le problematiche evidenziate e le richieste rimaste lettera morta: «Il particolare momento storico che stiamo tutti vivendo, genera una crescente incertezza economica – Se il comparto turistico è in crisi a causa del Covid-19, quello del trasporto marittimo privato in ambito regionale è letteralmente in ginocchio e ad oggi nessuna misura di salvaguardia è stata adottata in favore di quelle aziende che esercitano servizi marittimi di trasporto di cabotaggio e di collegamento con le isole – Signor Governatore – con sua ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020 (Burc n. 32 del 12 marzo 2020) ha ridotto del 50% i servizi di trasporto marittimo in ambito regionale dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, limitandoli di fatto a tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice con diversificazione delle unità navali (unità veloci e navi ro/ro pax) ciò al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi e di approvvigionamento dei beni di prima necessità garantendo che per tutte le aziende e tutti i lavoratori del comparto non vi sarebbero state ripercussioni gestionali ed occupazionali. Chi scrive ha creduto nelle sue promesse e questa fiducia l’ha trasmessa anche al proprio personale tant’è che lo stesso – seppure libero dal servizio – ha ritenuto di non opporsi alla richiesta avanzata dalla comunità di Procida di espletare, domenica 15 marzo u.s. alle ore 08.30, Il collegamento marittimo Procida/Pozzuoli (non commerciale) necessario affinché il personale sanitario in servizio presso l’ospedale isolano facesse rientro sulla terraferma».

IL CONTRIBUTO REGIONALE

«Signor Presidente, sono trascorsi oltre cinquanta giorni dalla sua prima ordinanza in tema di limitazione e contenimento al diffondersi del Covid19 e quelle Sue promesse che – all’ epoca – ci hanno dato la forza di non fermarci oggi ci appaiono mere frasi di circostanza prive di fondamenta. In fiducioso silenzio abbiamo atteso la presentazione del Piano Socio Economico della Regione dal valore di 900 milioni di euro – fondi destinati a tutti meno che alle aziende PRIVATE che esercitano i servizi di collegamento marittimo in ambito regionale – quasi come se armatori e dipendenti delle stesse fossero figli di un Dio minore – fantasmi – destinati a scomparire. Presidente, mi sia consentito di esprimere il mio personale disappunto circa la scelta operata dalla Regione Campania di garantire la totale erogazione del contributo regionale a quelle aziende di servizio pubblico che diversamente da quanto contrattualmente fissato – da circa 60 giorni – espletano circa il 50% dei servizi di cui sono concessionarie – la scelta operata – oltre ad apparire oltremodo dannosa per tutte quelle realtà che come la Gestour basano il proprio business solo ed esclusivamente sulle proprie forze – concretizza un indebito vantaggio di una compagnia nei confronti delle concorrenti – sovvenzioni così erogate falsano la concorrenza e distorcono il commercio».

LE TRE PROPOSTE CESTINATE

«Egregio Governatore, in uno dei suoi ultimi post apparsi sul suo profilo Facebook rivolgendosi alle forze politiche, istituzionali, sociali ed imprenditoriali – in vista della Fase2 – ha lanciato un invito alla collaborazione chiedendo di farLe pervenire, entro Sabato 18 Aprile c.m. – alle ore 14.00 – le proprie sintetiche proposte e i suggerimenti operativi, sicura che il Suo invito non sia solo il rilanciare la palla nel campo avversario per poi non sentirsi accusare di egemonia mi pregio di sottoporLe la mia proposta a tutela delle imprese che come la Gestuor 365 giorni l’ anno esercitando un servizio di interesse pubblico concorrono a garantire la continuità territoriale in ambito regionale.

1) Istituzione di un fondo di compensazione per i danni subiti a favore delle Compagnie di Navigazione non sovvenzionate con fondi pubblici. La copertura finanziaria necessaria potrebbe risiedere proprio nel ricupero delle somme sottratte alle compagnie aggiudicatarie di servizi finanziati e non o parzialmente resi in difformità con quanto stabilito dai bandi di gara nel corso dell’ ultimo triennio.

2) Proroga al 31.12. 2023 delle autorizzazioni all’espletamento dei servizi di collegamento marittimo in ambito regionale.

3) Stop fino al 31.12.2021 a Tasse e Tributi regionali ivi compreso tutti i provvedimenti cautelari ed esecutivi posti in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario della riscossione R.T.I Municipia S.p.A/Abaco S.p.A».

Proposte cadute nel vuoto. E la Gestur si ferma.