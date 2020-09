MotoGp nel weekend a Misano, Rossi “Vogliamo lottare per il podio”

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Aria di casa dopo due settimane di vacanze. Il motomondiale torna in azione e lo fa a Misano Adriatico, per il primo di due appuntamenti consecutivi. Un circuito che non può essere come tutti gli altri per Valentino Rossi, cresciuto poco lontano da lì nella sua Tavullia e che in passato ha centrato per tre volte la vittoria nella classe regina (2008, 2009 e 2014), oltre a salire sul podio in altre tre occasioni, l’ultima nel 2016. Podio che sarà l’obiettivo del weekend: sarebbe il 200esimo in carriera nella MotoGp per il Dottore. “Correre su questa pista è sempre molto speciale per me – confessa Rossi – E’ molto vicino a casa mia, saranno una decina di chilometri, per cui è molto facile per me raggiungere la pista ed è anche bello essere così vicino a casa”. Un anno fa Rossi chiuse quarto. “Siamo andati davvero forte – ricorda a questo proposito – per cui speriamo di fare altrettanto nei prossimi due weekend e ottenere qualche risultato positivo. Lo scorso anno siamo finiti appena fuori dal podio, quest’anno vogliamo lottare ancora per le posizioni di vertice”.

(ITALPRESS).