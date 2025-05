Motivi di sicurezza, il Comune di Forio anticipa i lavori su via Giovanni Mazzella per evitare rischi imminenti

In un momento in cui il dibattito politico locale si infiamma, l’Amministrazione comunale di Forio sceglie di fare chiarezza, affidandosi a una comunicazione diretta e puntuale. Con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune, si spiegano le ragioni che hanno portato all’apertura anticipata del cantiere su via Giovanni Mazzella, sottolineando come la decisione sia nata da esigenze urgenti e improrogabili legate alla sicurezza pubblica.

I lavori, originariamente programmati con criteri di massima cautela per evitare disagi alla cittadinanza, sono stati anticipati rispetto al cronoprogramma previsto, a causa del repentino aggravarsi delle condizioni strutturali di un tratto del muro adiacente al marciapiede. A rilevarlo è stato il direttore dei lavori durante un sopralluogo tecnico: l’inclinazione pericolosa della parete, già teatro anni fa di un crollo parziale, ha imposto un immediato intervento per evitare un cedimento potenzialmente catastrofico in piena stagione turistica.

Il messaggio del Comune è chiaro: “Non abbiamo potuto aspettare”. Un’espressione che, tra le righe, sembra voler rispondere anche alle recenti critiche sollevate dal consigliere di minoranza Vito Iacono, che aveva lamentato una gestione improvvisata e dannosa del cantiere. Senza citarlo direttamente, l’Amministrazione ribadisce che la priorità resta la tutela della sicurezza pubblica, lasciando intendere che ogni accusa di approssimazione o leggerezza sia fuori luogo di fronte a una situazione d’emergenza strutturale.

Il Comune annuncia inoltre che, una volta messa in sicurezza la zona a rischio, i lavori proseguiranno in un’altra area, per poi tornare sul tratto attuale a fine estate. Un piano pensato per ridurre al minimo i disagi, pur garantendo un intervento definitivo e risolutivo.

Si tratta dunque di un messaggio che va oltre la semplice comunicazione operativa: è un chiarimento istituzionale, ma anche una presa di posizione decisa nei confronti delle critiche, con un tono fermo ma istituzionale.