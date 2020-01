Mostra “Binario 21″- Viaggio nella Memoria, inaugurazione il 27 gennaio

L’Istituto “C.Mennella” di Ischia il 27 gennaio 2020 alle ore 9.00 inaugurerà la mostra sulla Shoah “Binario 21—Viaggio nella Memoria”, gentilmente concessa dall’Associazione Figli della Shoah Italiana, ed allestita presso l’Auditorium in Via Michele Mazzella 113-Ischia.

La Mostra è un viaggio nella memoria che ripercorre la storia di alcune delle 605 persone tragicamente deportate il 30 Gennaio 1944 al campo di sterminio Auschwitz- Birkenau da un binario fantasma il cosiddetto Binario 21 nascosto sotto la Stazione Centrale di Milano. I nostri alunni vi guideranno attraverso 38 pannelli facendovi immergere nel disperato racconto di chi è riuscito a tornare.

Sarà possibile visitarla dal 27.01.2020 al 4.02.2020 . La visita dura un’ora ed è divisa in due parti: la prima parte ripercorre le fasi della discriminazione razziale e della persecuzione degli ebrei in Italia; la seconda è formata dalle toccanti testimonianze di alcuni deportati. Verrà concesso del tempo per poter osservare meglio i pannelli dato che gli stessi riportano delle didascalie. Lo scopo è quello di promuovere una profonda sensibilizzazione dei ragazzi sulla tematica della Shoah e dell’antisemitismo e di educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione.

L’ingresso alla Mostra è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed è gratuito. Durante la visita ciascun pannello sarà contestualizzato ed illustrato dalle studentesse dell’indirizzo Tecnico Economico per il Turismo.

Le scuole e i gruppi potranno prenotare la visita chiamando la referente , prof.ssa Di Giovanni Annamaria al n 320 4574530.