Morto il delfino spiaggiato a Citara

Purtroppo non ce l’ha fatta il delfino spiaggiatosi a Citara. L’ esemplare di cetaceo è morto.Sul luogo del rinvenimento c’è stato l’intervento della Guardia Costiera e delle unità veterinarie con i Carabinieri. L’animale ad una prima analisi visiva è apparso ferito in più punti con diverse escrescenze a livello della pancia. Il decesso sembrerebbe legato ad una qualche forma di malanno. La vicenda ha profondamente colpito i bagnati e quanti, sopratutto i più piccini, erano accorsi festosi per vedere da vicino il delfino. La Guardia Costiera ha affidato l’animale all’ASL per le indagini e le procedure di rito tese a stabilire la causa della morte.