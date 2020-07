Morto Gianpaolo Leonetti, signore del Pio Monte che tanto pensò ha ad Ischia

Un malore improvviso, nel cuore della notte. Un arresto cardiocircolatorio, o forse un aneurisma, se ne è andato così Gianpaolo Leonetti, 78 anni, trovato senza vita ieri mattina nella sua casa, Villa Poggio Fiorito.

I funerali si terranno a piazza Trieste e Trento, a San Ferdinando, chiesa di cui era confratello, quasi certamente il 3 luglio. E Sandro Pasca, attuale Soprintendente del Pio Monte afferma: «La scomparsa di Gianpaolo Leonetti è una grossa perdita: incarnava il senso statutario del Pio Monte, assistere i bisognosi. Gianpaolo legava fortemente la sua azione a quella del padre, i ricordi paterni sono stati per lui momento continuo di spinta per portare avanti le iniziative del nostro Istituto». L’istituto Pio Monte che tanto peso ha avuto ed ha per l’isola dIschia in particolare Casamicciola dove hanno sede alcuni degli istituti e dei centri, in gran parte ruderi, del pio coalizione, di cui Leonetti è stato artefice.

Il cordoglio dell’amministrazione di Casamicciola Terme. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Casamicciola Terme partecipano al grande dolore del Pio Monte della Misericordia per la dipartita dell’ing. Gianpaolo Leonetti – già Sovrintendente e Governatore – uomo colto e generoso che con il suo impegno e le sue doti professionali ha contribuito al progetto di rinascita del complesso immobiliare di Casamicciola Terme quale strumento economico per l’aiuto ai bisognosi.