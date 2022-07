Morto di legionellosi a Cremona, l’ASL Napoli 2 Nord: “sono stati avviati i controlli di rito presso i luoghi di soggiorno del paziente”

In merito al decesso per Legionellosi del cittadino di Cremona che aveva soggiornato ad Ischia nelle scorse settimane, l’Asl Napoli 2 Nord su segnalazione dell’Azienda Sanitaria di Cremona, sta effettuando le indagini di rito per quanto di propria competenza congiuntamente all’Arpa Campania.

Al momento, infatti, sono già stati effettuati i campionamenti utili a verificare l’eventuale presenza del batterio della legionella nella struttura in cui ha risieduto il paziente.

Come da prassi, per poter individuare la probabile origine dell’infezione occorrerebbe effettuare i campionamenti in tutti i luoghi di residenza e anche sui mezzi di trasporto utilizzati dal paziente nel tragitto che lo ha portato da Cremona fino a di Ischia e viceversa.

L’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord, mediante il proprio Dipartimento di Prevenzione, effettua in modo continuo i controlli sulle strutture ricettive presenti sul proprio territorio, al fine di individuare eventuali rischi sanitari.