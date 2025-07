“Morte evitabile”, i nuovi periti non hanno dubbi sulla morte di Sara Castigliola

Una morte evitabile, provocata da un distacco di placenta non riconosciuto in tempo e da un’assistenza sanitaria definita “inadeguata e tardiva”. È questa la drammatica conclusione a cui giunge la perizia medico-legale collegiale ordinata dal GIP del Tribunale di Napoli sulla morte di Sara Castigliola, 31 anni, deceduta il 30 ottobre 2021 all’ospedale “Rizzoli” di Ischia, poche ore dopo aver partorito con taglio cesareo una bambina.

Il collegio, composto dai professori Gaetano Buonocore, Oscar Nappi, Giuseppe Botta e Michele Chiariello, incaricato di accertare le cause del decesso, ha evidenziato numerose lacune e ritardi nella gestione clinica e diagnostica della paziente, sottolineando che i segnali di pericolo erano evidenti, ma non furono riconosciuti o gestiti in modo adeguato.

L’UDIENZA VERITA’ DI VENERDI’

Venerdì 4 luglio si inizierà a fare luce sulla morte di Sara Castigliola, a quasi quattro anni dal tragico decesso verificatosi all’ospedale “Anna Rizzoli” il 30 ottobre 2021. La giovane perse la vita nel partorire una bambina, a seguito di una grave emorragia sopravvenuta dopo un taglio cesareo. Il 15 giugno 2025 è scaduto l’ultimo termine di proroga concesso dal giudice per le indagini preliminari, Giovanni De Angelis, per il deposito delle operazioni peritali. È stata dunque fissata per venerdì 4 luglio, alle ore 11.30, presso il Tribunale di Napoli, l’udienza camerale per l’audizione del collegio di esperti incaricato di rispondere ai quesiti tecnici.

La nomina dei periti risale all’autunno del 2023, quando il gip Giovanni De Angelis rigettò la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero Ciro Capasso e dispose un nuovo incidente probatorio, accogliendo l’opposizione dei familiari della vittima, sostenuta da una consulenza tecnica di parte.

La Procura aveva inizialmente chiesto l’archiviazione sulla base della prima consulenza collegiale, che non evidenziava responsabilità a carico dei sei medici indagati per omicidio colposo: Francesco Rando (difeso dall’avvocato Massimo Stilla), Domenico Loffredo, Mariantonia Galano, Silvia Galletti, Marcella Marino e Roberto Buonanno. Tuttavia, l’opposizione dei familiari della Castigliola, fondata su rilievi critici alla perizia, ha condotto il giudice a ordinare indagini suppletive, tra cui la nuova perizia medico-legale in forma di incidente probatorio.

I periti affermano che gli errori tecnici commessi durante il primo intervento presentano un nesso di causalità con un grado di probabilità prossimo alla certezza tecnica

Nell’ordinanza di ammissione, il gip ha sottolineato come la richiesta di incidente probatorio possa provenire unicamente dal pubblico ministero, chiarendo che il giudice può indicare le indagini ritenute necessarie ma non può sostituirsi all’organo dell’accusa. L’udienza del 4 luglio rappresenta dunque un passaggio cruciale per l’accertamento delle responsabilità professionali nella vicenda che ha segnato la vita della famiglia Castigliola soprattutto dopo che il collegio peritale ha consegnato la sua relazione. Una relazione dura e impietosa verso i protagonisti di questa vicenda e che si allarga fino agli ispettori del Ministero e all’organizzazione dell’Ospedale Anna Rizzoli.

“Non fu atonia, ma un distacco di placenta massivo”: il cuore dell’accusa

Secondo i periti, la causa primaria del decesso non fu l’atonia uterina, come sostenuto dai consulenti del PM, ma un esteso distacco di placenta con conseguente ematoma retroplacentare, documentato dalle foto dell’esame autoptico. A questo evento, spiegano i medici, è seguita una Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID) che ha portato a grave acidosi metabolica e insufficienza multiorgano.

“Non possiamo in alcun modo concordare con i consulenti del PM quando scrivono che il primum movens è l’atonia uterina… Secondo la nostra motivata opinione si è verificato precisamente il contrario: il primum movens è il distacco della placenta con conseguente CID massiva ed immediata, che poi è evoluta in una condizione di atonia”, scrivono i periti.

Anche i consulenti del PM, pur senza evidenziarlo esplicitamente, descrivono l’organo placentare con una dicitura che, secondo il collegio, equivale a riconoscere l’emorragia retroplacentare: “verniciata da coaguli ematici cruorosi di colore rosso-brunastro”. Un linguaggio tecnico che, tradotto, significa “sangue che cola da una ferita”, ovvero la presenza di un ematoma.

Tachisistolia ignorata per ore: “Un segnale di allarme trascurato”

Uno degli aspetti più critici evidenziati dai periti riguarda la gestione del travaglio. Già dalle ore 3.00 del 30 ottobre i tracciati cardiotocografici evidenziavano tachisistolia, ovvero più di 5 contrazioni ogni 10 minuti, condizione che limita l’apporto di ossigeno al feto e che, secondo letteratura clinica, può predisporre o accompagnare il distacco della placenta.

“Nel caso in discussione, il feto ha sopportato agevolmente lo stress da tachisistolia fino all’ultimo tracciato… In quest’ultimo, iniziato alle ore 7.13, vi è ancora tachisistolia, mentre nel cardiogramma sono presenti due decelerazioni prolungate… segno inequivocabile di una pericolosa condizione ipossica del feto”, scrivono i consulenti.

Plasma arrivato tardi, mentre la paziente era già in shock metabolico

Anche la gestione dei presidi trasfusionali è finita sotto la lente della perizia. Pur essendo disponibili tre sacche di sangue presso l’ospedale, il plasma – fondamentale per la cura della CID – è arrivato in ritardo, nonostante le richieste inoltrate già dalle ore 10.03. Il primo utilizzo effettivo si registra solo dopo le 12.15, quando la paziente è già in rianimazione in condizioni disperate, con pressione arteriosa inapprezzabile e diuresi assente. “Il Base Excess era -16,75 e il pH 6,95: parametri incompatibili con la vita”, sottolineano i periti, che parlano di “acidosi metabolica gravissima e inoppugnabilmente documentata”.

Contro il Ministero: “Nessuna condizione per un centro di II livello”

Non meno dura è la critica rivolta alle ispezioni ministeriali, che avevano valutato la gravidanza come “a rischio” sulla base di un’anemia pregressa e dell’Indice di Massa Corporea (BMI). Gli esperti incaricati dal GIP smentiscono tali valutazioni. “Il valore dell’emoglobina al momento del ricovero era di 11,6 g/dl, perfettamente normale per una gravida a termine… Il BMI era 28,6: sovrappeso, ma non obesità. Non vi erano motivi per il trasferimento in un centro di secondo livello.”

Una perizia che ribalta le responsabilità: “Morte evitabile”

Alla luce dei dati clinici, laboratoristici e autoptici, il collegio dei periti ha concluso che il decesso di Sara Castigliola fu il risultato di una catena di errori, omissioni e mancate diagnosi, che hanno impedito un intervento tempestivo e mirato.

“La nostra ricostruzione trova una logica spiegazione ed una perfetta concatenazione fenomenica: la tachisistolia, l’evento acuto del distacco di placenta, la patologia ipossica del neonato, la coagulopatia, l’atonia conseguente”, scrivono i periti.

Il documento, destinato a essere esaminato nelle prossime fasi processuali, smonta punto per punto l’impianto accusatorio originario, attribuendo nuove responsabilità e facendo luce su un caso che ha profondamente scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulla sicurezza nel nostro presidio ospedaliero.