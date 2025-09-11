Morte di Pasquale Caggiano, rinviati i funerali: autopsia dopo colonscopia

È stato rinviato a data da destinarsi il funerale di Pasquale Caggiano, il 77enne di Barano deceduto improvvisamente nella giornata di ieri a seguito di un malore. La cerimonia funebre era stata programmata per questa mattina alle 9.30 nella chiesa di San Sebastiano, ma tutto è stato sospeso dopo l’intervento della magistratura.

Al centro della vicenda c’è una colonscopia eseguita presso uno studio privato, un passaggio che i familiari ritengono possa aver avuto un ruolo decisivo nel determinare la morte dell’uomo. Proprio per fare chiarezza sulle cause del decesso, alcuni parenti hanno presentato denuncia ai carabinieri, chiedendo che fosse aperta un’indagine.

Il magistrato di turno ha quindi disposto l’autopsia, che sarà eseguita domattina a Napoli presso l’Istituto di Medicina Legale del II Policlinico. La salma verrà trasferita in mattinata, mentre nel primo pomeriggio di ieri sono comparsi i manifesti funebri con l’annuncio del rinvio delle esequie “a data da destinarsi, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria”.