Morte di Cassandra Mele, 3 anni, 2 mesi e 10 giorni a Heloise Cigliano

All’udienza con rito abbreviato dinanzi al gup tenutasi ieri è arrivata la condanna per Heloise Cigliano, tratta a giudizio con l’accusa di omicidio stradale aggravato a seguito del tragico incidente in cui il 28 giugno scorso perse la vita il caporal maggiore capo dell’Esercito Cassandra Mele. Una condanna a tre anni, due mesi e dieci giorni di reclusione rispetto ai sei anni e otto mesi richiesti dal pubblico ministero. Il giudice ha infatti concesso le attenuanti generiche e la concausa dell’evento in base al settimo comma, che recita «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione del colpevole». E’ necessario attendere il deposito delle motivazioni per comprendere fino in fondo il ragionamento seguito dal giudicante. Che ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva in favore dei familiari di Cassandra, costituitisi parti civili e rappresentati dall’avv. Cristiano Rossetti, nella misura di 30.000 euro per ciascuna delle sorelle (Alessia, Verena e Claudia) e 50.000 per il padre e per la madre.

Teatro del sinistro avvenuto all’alba di quel tragico giorno d’estate, via Giovan Battista Vico a Ischia. In quella tragica mattinata la Cigliano era alla guida della sua Fiat Panda e percorreva quella strada in direzione di via Acquedotto mentre la Mele, sulla sua bicicletta, procedeva nella direzione opposta. Una tragedia che scosse profondamente la comunità isolana.

L’ACCUSA FORMULATA DAL PM

A seguito delle indagini del Nucleo operativo dei Carabinieri, degli esiti dell’alcol test e alle conclusioni a cui erano giunti i periti della Procura, il pubblico ministero delle indagini Maria Sofia Cozza aveva chiesto al gip il giudizio immediato con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante di essersi messa alla guida in stato di ebbrezza: «Perché per colpa generica consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle nonne del CDS di cui agli art. 140 (principio informatore della circolazione), 2do comma, art 141 (velocità), ed art. 143, nonché di quelle di cui all’art. 186 CDS comma 2 lett. e) in relazione alla guida in stato di ebbrezza alcoolica, cagionava il decesso di Mele Cassandra; ed invero, alla guida della sua autovettura Fiat mod. Panda, percorrendo la via GB Vico con direzione di marcia verso via Acquedotto, strada con pendenza di circa 10%, ad una velocità compresa tra i 55 km/h ed i 65 km/h (velocità eccessiva per il tratto), a causa dello stato psicofisico alterato dall’alcol (con tasso accertato superiore a 1,5 g/1), invadeva la corsia opposta e – senza mettere in atto alcuna manovra di arresto (assenza di tracce di frenata) o di aggiramento (spostamento a destra) – collideva con la parte anteriore destra della autovettura contro la parte fronto/laterale destra della bicicletta marca Casata condotta dalla ciclista Cassandra Mele, proveniente dal senso opposto, in tal modo – a causa del violentissimo impatto – il telaio della bicicletta condotta dalla parte offesa Cassandra Mele si spezzava in più parti, mentre il corpo della Mele veniva nel contempo proiettato sul cofano e sul parabrezza della Panda ed infine contro il muro di cinta ed il palo segnaletico, entrambi ubicati nella corsia di marcia della p.o. che decedeva sul colpo per “shock traumatico emorragico in politraumatizzato da incidente della strada con emotorace, contusioni polmonari bilaterali, ematoma polmonare destro ed emoperitoneo con multiple fratture a carico della colonna vertebrale, dell’emiarcata sinistra, dell’arto superiore sinistro e dell’arto inferiore sinistro». Un impatto tremendo, tale da non lasciare scampo alla Mele, per le plurime lesioni mortali riportate.

LA CONCESSIONE DELL’ABBREVIATO

All’emissione del decreto di giudizio immediato nei confronti della Cigliano, detenuta agli arresti domiciliari dal 28 giugno su ordinanza del gip che emise la misura cautelare all’atto della convalida dell’arresto operato dai carabinieri, il suo difensore avv. Bruno Granito aveva richiesto il rito abbreviato, accolto. Una formula per ottenere una decurtazione della pena.

Nella richiesta di giudizio immediato il sostituto Maria Sofia Cozza riportava le fonti di prova, tra le quali: la comunicazione notizia di reato, l’annotazione di pg e le note del Nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Ischia; una annotazione della Stazione Carabinieri di Barano del 5 luglio; l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip il 30 giugno 2022; la relazione del consulente tecnico dott. ing. Antonio Ciarleglio depositata il 26 ottobre 2022; la relazione chimica-tossicologica del consulente dott.ssa Angela Simonelli depositata il 2 agosto 2022; la relazione autoptica depositata il 7 settembre 2022 dalla dott.ssa Beatrice Mauriello; le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; i sequestri della Fiat Panda e dei resti della bicicletta; l’interrogatorio a cui era stata sottoposta l’allora indagata il 30 giugno 2022.

Ora arriva la condanna emessa dal gup, peraltro sottomisura rispetto alla richiesta dell’accusa. Ma nessuna sentenza potrà comunque alleviare il dolore dei familiari di Cassandra Mele.