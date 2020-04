Morte al Rizzoli per l’anziana ospite di Villa Mercede: si attende l’esito di 33 tamponi. 5 PAZIENTI POSITIVI

Massima attenzione e cautela per la tragica morte di una anziana paziente di Villa Mercede. Una morte che ha spinto alla cautela le autorità sanitarie e politiche che ora sono chiamate a fare chiarezza sul decesso stabilendo il possibile contagio da Coronavirus. Il caso che è ormai noto ai nostri lettori, è legato alla disastrosa situazione del contagio incontrollato registratosi in questi giorni presso l’ospedale La Schiana di Pozzuoli dove la donna era stata ricoverata nei giorni scorsi prima di fare rientro presso la RSA Villa Mercede per poi trovare la morte, per cause da chiarire, presso l’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno nella notte tra domenica e lunedì scorso.

Il corpo dell’anziana, originaria di Lacco Ameno, è già stata affidato a una ditta di onoranze funebri affinché possa ricevere il giusto commiato dalla vita con un minimo rito funebre secondo i limiti e le restrizioni imposte dall’attuale normativa legata alla pandemia in atto.

La donna, dopo le dimissioni da La Schiana, prima di essere riammessa a Villa Mercede era stata sottoposta a ben due test rapidi ed entrambi avevano dato esito negativo. Nel corso del ricovero al Rizzoli di Lacco Ameno, inoltre, sono stati eseguiti altri due test che, però, hanno dato esiti discordanti. La degente è stata così trattata secondo i protocolli che l’Emergenza sanitaria dettata dalla SARS impone.

Sottoposta a tampone post mortem, se ne attende l’esito dal Cotugno di Napoli per poter fugare ogni ulteriore dubbio sulla morte della sfortunata e la possibile infezione da Covid-19.

L’indagine medica

Una vicenda che investe anche Ischia con la nostra comunità, la piccola RSA di Villa Mercede e il Rizzoli. Nel merito l’indagine medica prosegue. Sul decesso, i medici, anche per seguire i cluster e il focolaio di contagio innescato dall’Ospedale La Schiana, sono intenzionati a fare chiarezza.

C’è attesa e ansia, soprattutto a Villa Mercede. Ora la cautela impone che tutti i soggetti venuti a contatto consciamente ed inconsciamente con la stessa siano sottoposti a test e tamponi a scopo precauzionale. Infermieri, OSS, ditte di pulizia della RSA Villa Mercede e del Rizzoli. Lo scopo è verificare e controllare lo stato di salute dei possibili contatti non protetti da un potenziale contagiato rispetto al Covid-19. Il tampone sulla donna deceduta è stato eseguito lunedì mattina. Nel pomeriggio di lunedì, invece, l’ASL NA 2 Nord ha disposto test a verifiche nonché, nei casi di necessità, il tampone anche sul personale e gli ospiti di Villa Mercede con i quali la sfortunata potrebbe essere venuta in contatto. L’iter di verifica è già partito a tutela del personale sanitario e per il contenimento del virus.

Salta la seconda sessione ma sono già stati eseguiti 25 test e tamponi sui degenti ed 8 test e tamponi sui dipendenti

Nella sola giornata di lunedì, inoltre, sono stati eseguiti 25 test e tamponi sugli ospiti di Villa Mercede. I test hanno dato tutti esito negativo. 8 test sono stati eseguiti sul personale medico e sanitario. Anche in questo caso esito negativo per tutti. Si attende ora il risultato dei 33 tamponi effettuati preso la RSA. Gli esiti dovranno essere resi noti dal Cotugno.

I test ed i tamponi attesi, invece, per gli ieri (in seconda sessione) sugli operatori della coop Civitas – Nestore ed altri sono stati procrastinati.

Sono state attivate solo le procedure per effettuare le verifiche da parte del’ASL.

Ieri,il medico della struttura ha interloquito con il medico responsabile della Coop chiarendo i passaggi da farsi. Dovranno essere i lavoratori in questione a mettersi in contatto con l’ASL e richiedere il test rapido o il tampone che, eventualmente, sarà effettuato presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.