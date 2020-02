Morte al Fango, si costituisce il pirata della strada

Si è costituito il pirata della strada che stamane ha investito ed ucciso Angelo Scaccino. L’uomo ha reso la sua deposizione presso la locale stazione dei Carabinieri. Sarà assunto a sommaria informazione e tradotto in arresto. Si tratta di un giovanissimo, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni trapelate, circa 18enne ,originario di Casamicciola Terme.

Ritrovata la vettura al centro del tragico investimento di via Fango. Il rinvenimento nei pressi de il Ristorante la Beccaccia. Mentre la scientifica continua le perizie sulla scena del delitto, le forze dell’ordine hanno individuato e posto sotto sequestro la vettura, una Fiat grande Punto, con la quale, secondo una prima ricostruzione , Angelo Scaccino sarebbe stato investito e trascinato via per diversi metri dalla strada sul marciapiede, trovandovi qui la morte. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Gli 007 dell’arma ha riscontrato una profonda ammaccatura sul cofano e diverse tracce organiche, tra cui i capelli della vittima.

Diverse le ammaccature ed i segni sul veicolo. Distrutto anche il parabrezza anteriore a testimonianza della gravità e della violenza dell’urto.

Le indagini proseguono in ogni caso a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi. Acquisite agli atti le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dell’hotel Michelangelo poco distante dal luogo dell’investimento. La Salma della Vittima, il povero Angelo Scaccino, prelevata dal luogo della tragedia resta a disposizione dei magistrati presso la camera mortuaria dell’ospedale Anna Rizzoli di Ischia in attesa di essere trasferita a Napoli nella sede del reparto di anatomopatologia per le esame autoptico previsto.