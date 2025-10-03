venerdì, Ottobre 3, 2025
Morte a Ischia, si cerca un uomo. È italiano

di Redazione Web
Con l’arrivo dell’ Unità scientifica dei Carabinieri di Napoli alla Pagoda di Ischia è giunto anche il pubblico ministero incaricato del fascicolo. Dopo la rimozione del corpo, avvenuto poco prima delle 15 e affidato all’Agenzia Senese per il trasporto presso il Secondo Policlinico per l’esame autoptico, le indagini dei Carabinieri di Ischia, coordinate dal Capitano Giangrande e condotte dal Luogotenente Sergio De Luca continuano a muoversi in tutte le direzioni.

In particolare, ora le ricerche sono orientate ad identificare un italiano, di statura alta, sulla cinquantina che sarebbe stato nei pressi del luogo dove è stato ritrovato il corpo senza vita della donna, 57enne nata a Sevenka in Kazakistan e residente nel Comune di Ischia

