Morire di mare. Morire di fango. Quando RISCHIO significa o condanna o speranza

Gaetano Di Meglio | La storia del Ministro Piantedosi e della strage sulla spiaggia di Crotone, da giorni, è figlia di una strumentalizzazione continua, miope e in mala fede sia delle opposizioni (è il loro ruolo) sia dei media main stream che aspettano al varco ogni sillaba fuori posto per attaccare il governo Meloni, criticare i suoi componenti e sostenere il paradigma del governo in difficoltà o inadeguato.

Chissà, forse hanno ragione, eppure non si è mai sentita tutta questa pressione quando al governo avevamo Toninelli, Bonafede o Speranza e, addirittura, Conte e Di Maio.

È il malsano gioco delle parti. Eppure, però, la strage di Crotone e le parole del ministro Piantedosi meritano una riflessione leggermente diversa da quella che si legge e si ascolta su alcuni giornali e su La7. Non leggo Libero, La Verità e né il Secolo d’Italia, su Mediaset guardo solo Amici e C’è porta per te, qualche (ma poco) volta Porro. Sono uno dei più assidui collegati a La7 che produce la migliore copertura giornalista e non solo della vita italiana. Anche se non condivido molte scelte e molte decisioni editoriali.

Le parole del Ministro Piantedosi, che tornano ad essere fuori contesto come quelle sul famoso “carico” da giorni vengono usate per strumentalizzare e la strage ad opera di un criminale arrestato dalla Polizia di Stato. Già, questo aspetto non è stato preso in considerazione dal main stream perché non avrebbe portato al sistema editoriale di Enrico Mentana e gli altri (sono tutti minors rispetto al Lebron dei giornalisti italiani) sia un po’ di video indignazione (che fa fighi), sia la giusta coda di argomento da sostenere per giorni. Vedere la strage di Crotone come uno spregiudicato disegno omicida di uno scafista e, forse, di una cattiva gestione dei soccorsi tra Guardia Costiera e Guardia di Finanza, ovvero limitarsi alla cronaca, non avrebbe avuto nessun richiamo politico-giornalistico in una società che ha perso i politici che commentano e si è ridotta a Floris che intervista Travaglio (quando va bene!).

La sinistra che ha deciso che La Russa non può restare male per le scelte, libere, del figlio o che sia normale che Fedez riduca la moglie ad una “cuckold” in eurovisione o che ha eletto la preside di Firenze che discrimina parte dei suoi studenti a favore di altri, come preside dell’anno in attesa di sapere la verità ma su ricostruzioni di parte, ha deciso che la questione RISCHIO dei migranti è una questione secondaria e che quei morti sulla spiaggia di Crotone merito più rispetto dei morti del fango del Celario.

Già me lo vedo il padre siriano che faccia i conti se salpare o meno con la barca da 20 metri e farsi una navigata nel Mediterraneo. Già me lo vedo quel padre che scappa dal terrore prendere la decisione con saggezza e sicurezza di voler partire in quel momento.

E vuoi vedere che quel padre, in fuga dalla sua terra martoriata e distrutta, si sia affidato ad un criminale? Vuoi vedere che quel padre non sa nuotare? Che quel padre non ha mai visto il mare? Vuoi vedere che quel padre insegue un sogno di libertà?

Bene, per quella sinistra e quel main stream, Gianluca Monti non poteva avere quello stesso sogno.

Eppure abbiamo da una parte quel padre che scappava per dare un futuro ai suoi figli che DOVEVA correre il rischio ed essere soccorso e la sua morte è ingiusta e dall’altra parte, invece, c’è quest’altro padre, Gianluca Monti e che sognava questa terra e questo futuro per Michele, Francesco e Maria Teresa era un abusivo e MERITAVA DI MORIRE non doveva essere soccorso, anzi, forse, demolito.

Ed è questo il lato B della parola RISCHIO, quella che non ha saputo usare il Ministro Piantedosi (e peggio di lui quanti hanno provato a difenderlo). Perché RISCHIO, in Italia, è una parola dai tanti significati.

Una volta è sinonimo di speranza (per il padre siriano che non ha mai visto il mare e fa di tutto per i figli) e una volta è sinonimo di condanna (per quel padre ischitano che al Celario ha una casa condonata, lavora, vive e sogna un futuro per i suoi figli).

Forse una narrazione più equilibrata, spogliata della necessità di trovare la caduta quotidiana per attaccare il governo Meloni e meno di parte consentirebbe a tutti di affrontare meglio le questioni.

Perché, al Celario come al Crotone la questione vera, quella spogliata del facile attacco resta ancora non trattata.

Al Celario c’è stato un problema con il controllo del territorio? C’è stato qualche RISCHIO non calcolato? C’è stata qualche parte dello Stato che non ha fatto il suo dovere?

A Crotone, c’è stato un problema il controllo di quello che accadeva in mare? C’è stato qualche RISCHIO non calcolato (lo doveva calcolare il criminale al timone di quella barchetta!)? C’è stata qualche parte dello Stato che non ha fatto il suo dovere?

Stesse domande, stesse risposte.

Guardo le foto e penso ai giorni carichi di speranza che avevano le piccole vittime di Crotone e non posso non pensare al piccolo Giovan Giuseppe. Lui, 15 giorni, vittima del rischio. E per il main stream che si indigna a senso unico, colpevole con i genitori di essere abusivo appena nato. Per Giovan Giuseppe non c’era rischio che teneva. Non c’era genitore che sognava e disposto a fare di tutto. O, forse, la morte di mare è più importante della morte di fango? Se muori sotto una montagna che scene giù, di notte è un colpa mentre se muori, di notte, perché una barca si spacca su una secca no?

La classifica dei morti e delle tragedia è assurda, eppure, però, i morti non sono stati tutti uguali.