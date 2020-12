MORIRE D’ALTRO. Appello a Regione e Ministero: «Diritto alla salute negato, e non solo a causa del Covid!»

Nicola De Siano scrive al Ministero della Salute e alla Regione Campania chiedendo il rispetto di un diritto sancito dalla Costituzione. Esami strumentali che non possono essere effettuati perché in Campania è già esaurito il budget per le prestazioni presso strutture convenzionate. Controlli in ospedale rinviati a causa della pandemia. Qualcuno raccoglierà il suo appello?

Gaetano Di Meglio | Diritto alla salute negato, in particolare sull’isola d’Ischia. Un diritto alla salute che è sempre stato precario, per la verità, visto il funzionamento delle nostre strutture e i metodi di intervento di Asl e Regione. Ma che in tempi di pandemia viene addirittura negato. Eppure proprio lo stesso diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, è il fondamento delle misure anticontagio adottate dal governo. Ma solo per la prevenzione dal Covid, appunto, quando pure tali misure si rivelano realmente adeguate e non controproducenti, come troppo spesso si verifica.

In tutta Italia per la verità il grido di allarme risuona da mesi, in particolare per le situazioni di difficoltà e di cure negate che sono costretti ad affrontare i pazienti oncologici e ovviamente anche tutti gli altri cittadini affetti da patologie altrettanto gravi. E di casi estremi e vergognosi ne abbiamo già riportati a iosa su queste colonne, da quando è scoppiata la pandemia. Ma non è che prima andasse tanto meglio… Ed infatti l’iniziativa che andiamo ad illustrare è legata proprio ad un problema ormai “endemico”. Il budget per le prestazioni presso le strutture convenzionate che in Campania si esaurisce sempre troppo presto a causa della pessima gestione, lasciando nei guai chi non può permettersi di pagare di tasca propria esami diagnostici e terapie.

Un cittadino foriano, Nicola De Siano, ha così deciso di scrivere un’accorata lettera indirizzata al Ministero della Salute e alla Regione Campania. chiedendo la tutela del diritto alla salute «come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». E raccontando le peripezie a cui sono costretti i genitori, appunto pazienti oncologici.

Ecco il contenuto della lettera, che dovrebbe far riflettere non poco tutti i responsabili della sanità: «Vi scrivo dalla bellissima isola d’Ischia: due miei familiari sono stati operati per patologie neoplastiche e da diversi mesi non riescono a fare la normale prevenzione: ma non solo a causa del Covid-19.

Con la presente vorrei notiziarVi delle problematiche che la nostra famiglia (come magari altre migliaia) vive quotidianamente, nella speranza che Voi possiate adottare interventi legislativi risolutori per tutelare la salute di tutti i malati italiani.

I miei cari, nel mese di dicembre 2020, non sono riusciti ad effettuare i controlli ecografici in convenzione con il sistema sanitario, presso laboratori privati, poiché in Regione Campania è terminato il periodo di convenzione.

Inoltre, cosa ben più grave, non sono riusciti ad effettuare in ospedale la cistoscopia annuale, poiché queste prestazioni, a causa del Covid-19, vengono posticipate.

La mia preghiera è quella di prevedere per gli esami di cistoscopia, (ma anche per altri tipi di controlli oncologici), delle convenzioni con cliniche private, come avviene per i ricoveri Covid.

Auspico che non si debbano sospendere mai le prestazioni convenzionate per le persone che devono fare dei controlli oncologici, oppure in alternativa contingentarne uno o due all’anno, così da rendere la prestazione sempre possibile.

A mio modesto avviso, l’Italia ha un buon sistema sanitario, non bisogna in questo momento dimenticare il lavoro fantastico che è stato fatto in materia di prevenzione, soprattutto per diagnosticare in tempo utile eventuali recidive oncologiche.

La mia non è una critica né verso le Istituzioni nazionali né tanto meno regionali, ma è un grido di dolore disperato alla ricerca del Diritto alla Salute».

Un grido di dolore, appunto, e nemmeno il primo, come detto. Le disfunzioni esistevano già prima, ma adesso sembra che ogni preoccupazione dei responsabili delle istituzioni sia rivolta unicamente alla pandemia. Dimenticando che ci si ammala e si muore anche di cancro, patologie cardiache, eccetera. E la domanda da porsi seriamente è: quanti sono i morti causati dalla pandemia non per il contagio ma per diagnosi e cure tardive di altre patologie? Cerchiamo di non far crescere questa cifra comunque sconosciuta o tenuta gelosamente segreta… Nelle stanze del Ministero della Salute e della Regione Campania si sono mai realmente impegnati per risolvere questo problema? E qualcuno prenderà in considerazione la richiesta di diritto alla salute avanzata da Nicola De Siano? La speranza è che si possa contribuire a smuovere le acque stagnanti della nostra sanità.