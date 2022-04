Monterone vale una “messa”. Lettera aperta al Vescovo Gennaro Pascarella

Gaetano Di Meglio | L’altro ieri, senza peli sulla lingua, abbiamo denunciato quanto sia pericoloso e sbagliato inaugurare questa “casa” di qualcosa a Monterone. Un errore logistico figlio delle mire terrene della Caritas, del tradimento al lascito delle “sorelle” alla Parrocchia e di una politica assente dal territorio.

Una politica sorda e distratta. Estranea a ragionamenti di sviluppo, progresso e libertà. E, al fine di dare maggiore forza a quello che abbiamo scritto, pubblichiamo questa lettera aperta al Vescovo Pascarella.

Perché, sono convinto, il Vescovo NON CONOSCE la realtà di Monterone. Non gli è stata raccontata per il suo vero volto e, non ho paura a pensarlo, gli sarà stata raccontata un’altra cosa lontana dalla realtà.

Non userò termini cattolici per rivolgermi al vescovo Pascarella perché non sono cattolico e perché non credo serva avere altre ed ulteriori distanze oltre a quella già ben rappresentate dalla Curia e dalla Caritas di Ischia.

Vescovo, ci sarà difficile per farle capire il degrado in cui versa Monterone e l’abbandono che vive tutta la zona con le semplici parole, però, ci proviamo.

Partiamo dalla cronaca. Sfogliando questa edizione (o navigando sul sito) leggerà la storia del 24enne napoletano arrestato per droga. Pietro Amodio, infatti, stazionava a Monterone. Con il suo carico di stupefacenti, nei mesi scorsi si “palleggiava” nel quartiere (se vuole, in privato le possiamo dire anche quali locali frequentava) insieme a qualche dominicano e altri spacciatori del posto.

Le potremmo raccontare di alcuni fenomeni di prostituzione, riprendere le denunce dei cittadini o riprendere gli articoli di giornale dove si chiedeva la ronda dei Carabinieri. Abbiamo i filmati dei vari capi zona e delle ragazze che vanno e vengono e una lunga storia tutta del posto che conoscono tutti.

Da qualche settimana, giusto per farglielo capire, qualcuno ha provato a trasformare Monterone in una zona periferica di Terra di Lavoro con l’incendio di rifiuti in strada.

Vescovo, siamo convinti che se avesse conosciuto, a fondo, la realtà di Monterone sarebbe stato il primo ad opporsi alla realizzazione di questa “piazza di spaccio di beni vari” al centro della Capitale del disagio. A pochi passi dalle scuole medie. Così come siamo convinti che se fosse ancora vivo Don Pasquale Sferratore non avrebbe mai acconsentito allo scempio sociale che avete realizzato e che oggi pomeriggio inaugurate tra palloncini colorati, sorrisi e tanta ipocrisia sapendo che fuori da quel cancello c’è bisogno di ben altro.

Vescovo, non staremo qui a raccontarvi dei disastri fatti dalla Caritas negli ultimi mesi e neanche dei volontari che hanno preso le distanze perché “scandalizzati” da certe dinamiche, ma ci limiteremo a chiederle un intervento in più. Un passo in avanti verso la gente di Monterone che merita una risposta che vada oltre il “pane”.

Non staremo qui a ricordarle versetti o insegnamenti del vangelo perché siamo pronti ad ascoltare e a prendere appunti, ma ricordarci tutti che l’uomo non vive di pane soltanto, crediamo serva a tutti. Soprattutto a quelli che pensano che il “pane” sia la soluzione dei problemi.

Vescovo, ormai i lavori sono fatti e l’organizzazione anche ed è difficile fare cambiamenti, ma perché non provare a trasformare quel posto da semplice spaccio in un’occasione di evangelizzazione costante e continua?

Perché non affidarne la gestione a qualcuno che comprenda l’importanza della “Parola che vive” più che la distribuzione di pane e pasta. Qualcuno che faccia “Messa”, che dia un’impronta che vada oltre lo spaccio di beni di prima necessità o similari. Qualcuno che comprenda che abbiamo bisogno di altro.

In apertura le parlavamo del sentimento di residenti. Negli anni scorsi abbiamo pubblicato diverse pagina e diverse iniziative per la “difesa” di Monterone perché, qui, ci c’è ancora gente con la schiena dritta che non si arrende al degrado, all’abbandono, alla povertà, alle emergenze e al bisogno. Gente che ama la sua terra, il suo rione e che pretende rispetto e dignità. Per farle capire il sentimento popolare sulla vostra “casa” di Monterone ecco alcuni commenti pubblicati sui social nel merito della vostra iniziativa di oggi.

Annamaria Patalano: Per me sarà l’inizio della fine di Monterone. Ci hanno tentato in tutti i modi e non ci sono riusciti finora. Invece, oggi con l’aiuto giusto (la Curia) ci sono riusciti nel loro intento. Vergognatevi e lo dico a chi si riconosce in questo oltraggio perpetrato nei confronti di Monterone e nello specifico del Rione Umberto primo. Don Pasquale si sta rivoltando nella tomba per colpa vostra. Lui che ci teneva tantissimo alla sua contrada e al suo rione. È proprio uno sfregio fatto alla sua memoria. Vergognatevi e lo dico ad alta voce, non nascondendomi dietro una tastiera. VERGOGNA. Ma si sa, il pesce piccolo muore sempre per bocca del pesce grande. E ripeto Parricchià: Ti hanno tradito come Giuda ha tradito Gesù nell’ultima cena ed il periodo è quello giusto siamo alla vigilia dell’ultima cena che si farà venerdì. Invece l’ultimo scempio si farà a Rione Umberto Primo, giovedì, oggi.

Teresa Castagliuolo Peluso: “Per il bene di Monterone, è per la memoria di Don Pasquale, bisogna opporsi a questa apertura”

Anna del Giudice: “Purtroppo don Pasquale si starà rivoltando nella tomba. Lui che si è sempre fatto in quattro per i bimbi ora vede il suo ex asilo utilizzato per un fine di giusto, ma che poteva essere ubicato in tante altre proprietà della Curia. Questa struttura poteva e DOVEVA essere utilizzata per i giovani così come voleva don Pasquale.