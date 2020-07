Montella incontra i ragazzi dell’Academy Ischia fc

Una bellissima esperienza impreziosita da un incontro molto particolare. Ecco i ragazzi dell’Academy Ischia fc che, durante lo stage in corso, hanno avuto modo di incontrare Montella, ex calciatore e apprezzato allenatore.

Presenti al campo, in questo particolare stage molto tecnico e rivolto a ragazzi 2014-2005 (circa 90 gli iscritti) anche Matrone Vincenzo, Ianni Remo, Turcheschi Enrico, Sarno Alfredo, Di Massa Francesco, Boccanfuso Vincenzo.

Presenti anche i Responsabili Verde, De Nigris, Mollo, Pesce, Iannucci e Di Meglio.