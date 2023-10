Montecalcio-Real Forio 0-0. Miracolo Real Forio dopo l’addormentata collettiva dell’inizio secondo tempo

Francesco Fiorillo | Proprio come un anno fa, al Vezzuto Marasco si ripete lo stesso risultato: 1-1. Non una prestazione da ricordare quella fornita dal Real Forio nella tana del Montecalcio. Tuttavia, contro una delle avversarie più in forma del girone, la squadra di Angelo Iervolino riesce ad agguantare un pareggio nell’extra-time. Un gol allo scadere, su un calcio di rigore concesso dal signor Andolfi di Ercolano, che permette ai biancoverdi di muovere ancora la classifica. Il tecnico non cambia rispetto alla gara vinta contro il Quarto Afrograd e si affida alla coppia Iacono-Cabrera in difesa, con D’Alessandro a destra e Pistola a sinistra. Arrulo e Sogliuzzo in mediana, con Di Meglio a fare da collante. Filosa da una parte, Tomasin dall’altra e Di Costanzo punta centrale.

La partita si apre subito con un episodio. Su un traversone di D’Alessandro dalla destra, Di Costanzo gira di testa e la difesa locale alza un campanile. Di Meglio prova a prendere posizione in area per addomesticare la sfera, ma va giù dopo uno scontro. Proteste ospiti, l’arbitro però non è dello stesso parere e lascia proseguire. L’incontro fatica a decollare e, nelle battute iniziali, si registra tanto possesso per l’undici che cerca di essere più propositivo della formazione avversaria. Al 10’ la prima occasione importante, targata Di Costanzo. Il Forio sviluppa a sinistra, con Pistola che mette al centro dove l’attaccante si stacca dalla marcatura e calcia di prima intenzione, il pallone termina alto sopra la traversa.

La risposta dei flegrei non si fa attendere con Sieno che scappa sulla corsia mancina e scodella verso il secondo palo, l’ex Cirelli non controlla in maniera impeccabile e la retroguardia isolana allontana la minaccia. Al 17’ ghiotta chance per il Montecalcio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fiorillo svetta più in alto di tutti ma grazia Iandoli: la mira è imprecisa e l’incornata termina sul fondo. Al 27’ opportunità da corner anche per il Forio con Tomasin che stacca, Scolavino riesce a neutralizzare e ad evitare il tap-in di Filosa. I biancazzurri tornano a pungere con una palla inattiva, ma gli isolani mettono in difficoltà il reparto arretrato di Illiano con una manovra di rimessa.

Al 33’ Serrano, controllato a dovere da Cabrera e Iacono, conclude verso lo specchio, l’estremo difensore di mister Iervolino non corre particolari rischi. La replica è immediata e porta la firma di Filosa, il destro del numero 28 viene deviato e finisce distante dal bersaglio. Sulla traiettoria disegnata dalla bandierina, Scolavino è chiamato all’intervento.

Al 42’ nuove proteste per un contatto su Filosa in area, l’azione riparte e Cirelli si accentra per il tiro: il sinistro si spegne sul fondo. È l’ultimo tentativo del primo tempo, all’intervallo è 0-0. Approccio al secondo tempo completamente sbagliato per i biancoverdi. Errore in disimpegno di Iacono e Serrano gli ruba il pallone, il numero 17 rientra sul sinistro e impegna Iandoli.

Il Forio va in tilt e il Montecalcio ne approfitta al 47’. Di Lorenzo riceve e, da posizione defilata, calcia senza pensarci due volte: la giocata sul palo lontano è vincente e i padroni di casa passano in vantaggio.

Il gol galvanizza i flegrei che sfiorano il raddoppio con Sieno, soltanto una deviazione tiene a galla la retroguardia isolana.

Al 54’ Sogliuzzo perde il possesso e Serrano scatta in contropiede, traversone dalla fascia per Cirelli che controlla dall’interno dell’area e fa partire il destro, provvidenziale la chiusura della difesa. L’attaccante in maglia numero 9 ci riprova al 57’ con un colpo di testa, sfera fuori per una questione di centimetri.

Al 61’ Cioffi innesca Serrano che converge ed esplode il mancino, iniziativa larga ma gli uomini di Iervolino tremano nuovamente. Cala l’intensità della sfida e il Forio non trova l’azione giusta per ristabilire la parità, Iervolino si gioca anche le carte Castagna (62’), Guatieri (71’), Arcamone (77’), Pelliccia (77’) e Musso (81’). Nessun guizzo degno di nota per il team di Amato dalle parti di Scolavino, ripresa complessivamente tranquilla per la squadra di Illiano. Il finale al Vezzuto Marasco però è incandescente.

Pur senza evidenti occasioni, i Turchi restano in proiezione offensiva e nel recupero conquistano un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Di Costanzo che fulmina il portiere, abile ad intuire.

La trasformazione dell’attaccante è magistrale, agganciato l’1-1 al fotofinish. I padroni di casa non ci stanno e reagiscono, i biancoverdi reggono all’urto e si assicurano un punto al triplice fischio.

il tabellino

Montecalcio: Scolavino, Pollio, Sieno, Cioffi, Fiorillo, Viglietti, Castagna (80’ Gatta), Lamontagna (88’ Del Giudice), Cirelli (88’ Ioio), Serrano (72’ D’Abronzo), Di Lorenzo (83’ Lepre). A disp.: Isernia, Capuano, Del Giudice, Ricciolino, Carannante. All.: Illiano

Real Forio: Iandoli, D’Alessandro (71’ Guatieri), Iacono (81’ Musso), Cabrera, Pistola, Sogliuzzo, Arrulo (77’ Arcamone), Di Meglio (62’ Castagna), Filosa, Di Costanzo, Tomasin (77’ Pelliccia). A disp.: Musella, Peluso, Di Costanzo, Sirabella. All.: Iervolino

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano. Assistenti: Julian Giunta di Ercolano – Lelio Petruzziello di Avellino

Marcatori: 47’ Di Lorenzo (M), 93’ rig. Di Costanzo (RF)

Ammoniti: Di Lorenzo, Cirelli, Lepre, D’Abronzo, Fiorillo, Sieno (M), Arrulo, Sogliuzzo, Arcamone, Iervolino e Taglialatela dalla panchina (RF)

Durata: 46’ pt, 51’