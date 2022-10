Monte Vico. Via libera al progetto di ricostruzione del sentiero naturalistico di Lacco Ameno

Ricostruzione. Via al progetto per Monte Vico. La Giunta comunale di Lacco Ameno ha approvato il progetto definitivo per l’intervento di messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Monte Vico. Un progetto da euro 259,241,76 la cui progettazione definitiva era già stata affidata nell’aprile 2022 all’ingegner Guglielmo Napoleone di Barano. L’intervento sarà finanziato dal “terremoto” e il Comune di Lacco Ameno ne sarà soggetto attuatore.

La previsione era già stata inserita dal Commissario Straordinario di Governo Carlo Schilardi nel piano stralcio per il ripristino degli edifici, delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico.

Come rilevano gli amministratori locali “a seguito del sisma il territorio comunale di Lacco Ameno il sentiero naturalistico di Monte Vico di forte valore archeologico naturalistico e a picco sul mare, subito ingenti danni, non solo nella parte strettamente adiacente le mura cimiteriali danneggiate ma anche nella parte di costone sottostante dove è presente il sentiero naturalistico, con alberi pericolanti, staccionate rovinate muri in pietra dei terrazzamenti danneggiati, disconnesso in parte crollati, rappresentando il tutto un grave una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Tale situazione- sottolineano gli uomini del sindaco Giacomo Pascale- si è aggravata a seguito della di calamità naturali che si sono susseguiti susseguite nel periodo successivo al sisma che hanno ulteriormente danneggiato più porzioni dell’aria aumentando la situazione di rischio in questa versa”. L’UTC prima del progetto aveva redatto lo studio di fattibilità.